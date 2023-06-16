Yılmaz Şef'in imza yemeği Akdeniz tabağı nedir, nasıl yapılır? Akdeniz tabağı için gerekli malzemeler neler? Akdeniz tabağında hangi ürünler var?

Bugün Masterchef 2023'te Yılmaz Şef'in imza tabağı yapılıyor. Yarışmacılar Yılmaz Şef'in imza tabağı olan Akdeniz tabağı yemeğini yapacak. İzleyiciler ise bu yemeğin tarifini ve yapılışını merak etti. Peki, Yılmaz Şef'in imza yemeği Akdeniz tabağı nasıl yapılır? Akdeniz tabağı için gerekli malzemeler neler? Akdeniz tabağında hangi ürünler var? İşte detaylar...

Masterchef'te bugün birbirinden güzel yemekler yapılıyor. Seyircilerin en merak ettiği konu Yılmaz Şef'in imza yemeği Akdeniz tabağı tarifi oldu. Peki en güzel Akdeniz tabağı yemek tarifi nasıldır? Akdeniz tabağı yemeği nasıl yapılır? Akdeniz tabağı için gerekli malzemeler nelerdir? Yılmaz Şef'in imza yemeği Akdeniz tabağı nasıl yapılır? Ayrıntılar sizlerle...

YILMAZ ŞEF'İN İMZA TABAĞININ İSMİ NEDİR?

Bugünkü bölümde Yılmaz Şef'in imza tabağı olan "Akdeniz tabağı" yemeği yapılacak.

AKDENİZ TABAĞI YEMEĞİ NEDİR, NASIL YAPILIR?

Yılmaz Şef imza yemeği Akdeniz tabağı hakkında bilgiler verdi. Akdeniz tabağında ıstakoz kuyruğu var ve zeytinyağında tavada pişiyor. Pişirme işlemi üzerinde deniz tuzu ve karabiberle birlikte yapılıyor. Ardından tabaktaki soslar ıstakozun kabuklarından ve parçalarından hazırlanıyor, yani taze bir ıstakoz sosu gibi. Tabakta tam mevsimlik kuzu göbeği mantarı bulunmaktadır. Yanında ise kremalı ve parmesan peynirli bir sos bulunuyor. Ek olarak tabakta yedikule marulu var ve yanında taze baharatlardan yapılmış bir krema sosu var. Diğer tabakta ise 3 çeşit risotto bulunmaktadır. Yılmaz Şef bu yemeğin birbirini tamamlayan bir yemek olduğunu belirtti.

RİSOTTO TARİFİ

Tavuk suyunu kaynamaya bırakın. Tereyağını eritin. İnce ince doğranan sarımsak ve soğanı tereyağı ile kavurun. Karışıma ilave edilen pirinci sürekli karıştırarak 5 dakika kavurun. Mantarları ekleyin. İsteğe bağlı olarak şarabı ilave edin. Kaynayan tavuk suyundan kepçeyle pirinç demlenene kadar sürekli ekleyip karıştırın. Servis için üzerine parmesan peyniri ekleyebilirsiniz. Fesleğen ve maydanoz ile de servis edebilirsiniz.