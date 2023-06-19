Masterchef 2023'te Somer Şef gelene kadar her hafta konuk şefler programa dahil olacak. Geçen haftanın konuk şefi Yılmaz Şef bugün diğer şeflerle vedalaştı ve programdan ayrıldı. Bunun ardından izleyiciler, Yılmaz Şef ayrıldı mı, neden yok, neden gitti? Masterchef 2023 Yılmaz Şef programdan ayrıldı mı, neden jürilerde yok, yerine kim gelecek? merak etti. İşte detaylar...

Yılmaz Şef bu haftanın Masterchef konuk şefiydi. Yarın ise yeni şef gelecek. Peki, Masterchef 2023 Yılmaz Şef programdan ayrıldı mı, neden jürilerde yok, yerine kim gelecek? Ayrıntılar sizlerle...

MASTERCHEF YILMAZ ŞEF AYRILDI MI, NEDEN YOK?

Masterchef'te bugün Yılmaz Şef programdan ayrılıyor. Diğer jürilerle vedalaşan Yılmaz Şef bu haftanın konuk şefiydi. Her hafta farklı konuk şef geleceği için Yılmaz Şef programdan ayrıldı, yerine Ömür şef gelecek. Diğer hafta da Ömür şef yerine başka bir şef programa konuk olacak.

MASTERCHEF YILMAZ ŞEF YERİNE KİM GELİYOR?

Masterchef 2023'te Somer şef gelene kadar her hafta farklı bir şef programa jüri olarak konuk olacak. Geçen haftanın konuk şefi Yılmaz Şef'ti. Bu haftanın konuk şefi ise Ömür şef olacak.