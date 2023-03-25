Yılmaz Özfırat kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Antakya Medeniyetler Korosu Şefi Yılmaz Özfırat'ın hayatı ve biyografisi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Yılmaz Özfırat geliyor. Peki, Yılmaz Özfırat kimdir, aslen nereli, mesleği nedir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? İşte ayrıntılar...

YILMAZ ÖZFIRAT KİMDİR?

Yılmaz Özfırat, 1970 yılında Gaziantep'in Nizip ilçesinde doğdu. Ailesinin memuriyeti dolayısıyla ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde gerçekleştirdi. Üniversite eğitimini Gaziantep Üniversitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuarı'nda tamamladı. 1998 yılında ilk görev yeri olan Kars'a tayini çıktı ve 2001 yılına kadar burada öğretmen olarak görev yaptı. 2001 yılında tayini Hatay'a çıkarak, Hatay iline yerleşti. Hatay'da halk oyunları konusunda çok önemli çalışmalar yaptı. Mustafa Kemal Üniversite'sinde Halk Bilimleri Topluluğunu çalıştırdı ve iki yıl üst üste İtalya'da yapılan Uluslararası Halk Dansları Yarışmasında birinci yaptı. Farklı kültürlerden oluşan kültürlerin dansı isimli bir dans tiyatrosu kurdu ve Almanya'da, Suriye'de ve Türkiye'de gösteriler gerçekleştirdi. Halen Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Merkez Hakem Kurulu üyesi olup müzik öğretmenliği yapmaktadır. Evli ve 1 çocuk babası.

Antakya Medeniyetler Korosu 25 Mart 2023 Cumartesi günü Şarkılar Bizi Söyler programına konuk olacaktır. Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan Yılmaz Özfırat'ın İnstagram'da 4600 takipçisi bulunmaktadır.