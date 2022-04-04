Yılmaz Özdil kimdir? Yılmaz Özdil kaç yaşında, nereli? Yılmaz Özdil hayatı ve biyografisi!

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YILMAZ ÖZDİL KİMDİR?

Doğum tarihi: 1965

57 yaşında

İzmir

Yılmaz Özdil (d. 2 Ocak 1965, İzmir), Türk gazeteci ve yazar.

Girit göçmeni bir anne ile Aksaraylı bir babanın oğlu olan Yılmaz Özdil, 1965 yılında İzmir'de doğdu. Çocukluk ve gençlik yılları İzmir'de geçti. İzmir Atatürk Lisesi'nin ardından Ege Üniversitesi Basın Yayın Yüksek Okulu Gazetecilik bölümünden mezun olmuştur. Mesleğe Yeni Asır gazetesinde muhabirlik yaparak başladı. 1994 yılında Milliyet gazetesine geçerek Yazı İşleri Müdürü oldu. 1995 yılında Sabah gazetesine geçerek Yazı İşleri Müdürü oldu. 1999 yılında Fatih Çekirge'nin genel yayın yönetmenliğini yaptığı Star gazetesinin kuruluşunda yer aldı.

Star gazetesinden ayrıldıktan sonra Sabah gazetesine döndü ve ATV haber genel yayın yönetmenliği görevlerinin üstlendi. ATV ve Sabah'ın TMSF'ye devredilmesinin ardından Hürriyet gazetesine geçti. 2008 yılında Uğur Dündar'ın sunduğu Star Ana Haber bülteninin yayın yönetmenliğini yapmaya başlayan Özdil, Hürriyet'in üçüncü sayfasında yazmıştır. 15 Ağustos 2014 tarihinde Hürriyet'teki görevinden istifa etti.

10 Ekim 2014 tarihinden itibaren Sözcü gazetesinde yazmaktadır. Evli ve bir kız çocuk babasıdır..

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