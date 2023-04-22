Yılmaz Morgül kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Katıldığı canlı yayında aşk itirafı sonrasında Yılmaz Morgül'ün sevgilisi araştırılıyor. Peki, Yılmaz Morgül kimdir? Yılmaz Morgül sevgilisi kim? Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...

Yılmaz Morgül, Elveda İstanbul adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya sürmüştür. Sesi ve gündeme dair yaptığı yorumlarla sık sık adından söz ettiren adından söz ettiren Yılmaz Morgül kimdir, kaç yaşında ve sevgilisi kimdir araştırılıyor. Peki, Yılmaz Morgül kimdir? Yılmaz Morgül sevgilisi kim? Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizdedir…

YILMAZ MORGÜL SEVGİLİSİ KİM?

Yılmaz Morgül, katıldığı canlı yayında özel hayatıyla ilgili bir itirafta bulundu. 2 yıldır Dubaili bir sevgilisinin olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül, "Gizleyeceğim bir şeyim yok, 2 yıldır böyle bir arkadaşlığım var. Düğün için Dubai'ye gittiğimde özel konser vermiştim orada tanıştık. Sahnedeyken onun gözleri beni çok etkiledi. Ondan bahsederken bana bir hayat enerjisi geliyor. İkimiz de birbirimizi dilini öğreniyoruz. Türkiye'ye gelerek ailemle tanıştı. Çok özel bir aile, özel jetleri var. Yakın arkadaşlarımı jetle götürmüştüm. Ailesi beni çok beğeniyor. Onlar da inançlı bir insan. Benim inancımı çok beğeniyorlar. Güzel gidiyor, kutsal bir arkadaşlığımız var. Günümüzdeki ilişkilere benzemiyor" ifadelerini kullandı.

YILMAZ MORGÜL KİMDİR?

Yılmaz Morgül, 14 Ocak 1964 tarihinde Beykoz'da dünyaya gelmiştir. Feriha Tunceli ve Sözer Yaşmut'tan musiki dersleri alan ve 1988 yılında Adana'da sahneye çıkmaya başlayan Yılmaz Morgül, "Elveda İstanbul" adındaki ilk albümünü 1995 yılında piyasaya sürdü. "Elveda İstanbul", "Kız Sen Kimsin?" ve Zeki Müren'in de seslendirdiği "Bahçevan" adlı parçalarla tanınmıştır.

Morgül, 1996 yılında cilt kanserine yakalandı. 7 yıl boyunca Amerika'da tedavi olduktan sonra sağlığına tekrar kavuştu. 2016 yılında katıldığı Survivor isimli yarışma programında, kendisine rahatsızlığından dolayı sakal tıraşı için özel izin verildi. Katıldığı televizyon programlarında 1982 doğumlu olduğunu söyleyen Yılmaz Morgül'ün gerçek yaşı, uzun süre gündem konusu oldu. Meslektaşı Türk sanat müziği sanatçısı Onur Akay'ın, 20 sene önce çekilmiş fotoğrafları sosyal medyada paylaşması ise, tartışmalara son noktayı koydu ve Morgül'ün 1964 doğumlu olduğu ortaya çıktı.

2016 yılında yayınlanan Survivor adlı yarışmada Ünlüler takımında yer almıştır. Yine aynı yıl yayınlanan, Rising Star Türkiye adlı yarışmada jüri olmuştur. Yılmaz Morgül, 6 Aralık 2021 tarihinde, Kanal d ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasını bir hafta sunan isim oldu. 6 Aralık ile 10 Aralık tarihleri arasında Yılmaz Morgül sundu.