Bir ay önce annesinin ölümüyle yıkılan Yılmaz Morgül, zor günleri anlatamadı. Morgül'ün hastaneye kaldırılmasının ardından sevenleri arama motorlarında Yılmaz Morgül hasta mı, neden hastaneye kaldırıldı? Yılmaz Morgül sağlık durumu ne? sorularını araştırdı.

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Yılmaz Morgül, bir ay önce annesini kaybetti. Yaşadığı ani ölümü atlatamayan ve kendisini yoğun iş temposuna veren şarkıcı, bu sabah rahatsızlanınca hastanelik oldu. Merak edilenler arasında ise Yılmaz Morgül hasta mı, neden hastaneye kaldırıldı? Yılmaz Morgül sağlık durumu ne? soruları yer aldı.

YILMAZ MORGÜL HASTA MI?

Türk sanat müziğinin güçlü seslerinden Yılmaz Morgül, bir ay önce annesini kaybetti. Yaşadığı ani ölümü atlatamayan ve kendisini yoğun iş temposuna veren şarkıcı, bu sabah rahatsızlanınca hastanelik oldu. Morgül'ü hastaneye götüren Şarkıcı Pelin Suade, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak sanatçı son durumu hakkında bilgi verdi. Morgül odada yatarken açıklama yapan Suade, "Sabah saatlerinde hastaneye getirdim. Annesini kaybettiği için onun üzüntüsüyle kendisini yoğun çalışma temposuna verdi. O yüzden vücudu bitap düştü. Nazarlara geldi" dedi.

Yılmaz Morgül'ün annesi Fatma Morgül, yılbaşı gecesinde yaşamını yitirmişti. Fatma Morgül, yeni yılın ilk günü Beykoz Serbostani Mustafa Ağa Camii'nde kılınan ikindi namazına müteakip Beykoz Kemerüstü Mezarlığı'na defnedilmişti. Annesinin ölümüyle yıkılan Yılmaz Morgül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Annemi, canımı, bebeğimi, her şeyimi kaybettim. Anneciğim mekanın cennet olsun. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullanmıştı.