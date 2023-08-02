Cumhurbaşkanı Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararname ile 52 ilin emniyet müdürü değişti. Yılmaz İpar kimdir? Sorusu bu nedenle gündeme gelen konular arasında yer aldı. Peki, Yılmaz İpar kimdir? Yeni Ağrı Emniyet Müdürü Yılmaz İpar kaç yaşında, nereli? Yılmaz İpar hayatı ve biyografisi!

Yılmaz İpar kimdir? Sorusu, Resmi Gazete'de yayımlanan atamaların ardından gündemde yer almakta olan sorular arasında bulunuyor. Birçok kişi tarafından Yeni İzmir Emniyet Celal Sel Dinç hakkındaki detaylar araştırılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan emniyet müdürleri kararnamesine göre, 52 ilin emniyet müdürleri değişti. Peki, Yılmaz İpar kimdir? Yeni Ağrı Emniyet Müdürü Yılmaz İpar kaç yaşında, nereli? Yılmaz İpar hayatı ve biyografisi!

YILMAZ İPAR KİMDİR?

Yılmaz İpar, polis akademisinden başarı derecesi ile mezun oldu. 2015 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdür Yardımcısı olarak görev yapmıştır. 2017 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 2018 yılında Emniyet Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığına bağlı Polis Başmüfettişi olarak görev yapmıştır. Son olarak, 2 Ağustos tarihinde Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Polis başmüfettişi Yılmaz İpar Ağrı İl Emniyet Müdürlüğüne atandı.