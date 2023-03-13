Sağlık sorunlarıyla bir süredir mücadele eden Yılmaz Gruda hastaneye kaldırıldı. Ünlü oyuncunun sağlık durumu merak konusu olurken Yılmaz Gruda sağlık durumu ne? Yılmaz Gruda iyileşti mi merak edildi.

Yılmaz Gruda'nın menajeri Tümay Özokur, Bir süredir sağlık sorunları nedeniyle tedavi gören 92 yaşındaki usta oyuncu Yılmaz Gruda'nın hastaneye kaldırıldığını açıkladı. Peki, Yılmaz Gruda sağlık durumu ne? Yılmaz Gruda iyileşti mi?

YILMAZ GRUDA SAĞLIK DURUMU NE?

Yılmaz Gruda'nın menajeri TümayÖzokur,sosyal medya hesabından üzücü haberi böyle duyurdu "Ustamız, hocamız Yılmaz Gruda Şişli Etfal Seyrantepe Kampusu kırmızı alanda yatmakta… Hekimler yoğun bakım ya da servise karar vermek üzere… 4 gün önce serviste 5 gün yatırıldı ve düzeldi diye çıkarıldı. Lütfen yoğun bakımda tedavisi yapılsın."