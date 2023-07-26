Magazin gündeminin öne çıkan isimleri arasında yer alan Yılmaz Gruda hakkında Yılmaz Gruda kim merak ediliyor. Peki Yılmaz Gruda kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Yılmaz Gruda'nın hayatı!

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YILMAZ GRUDA KİMDİR?

Yılmaz Gruda 14 Temmuz 1930, İstanbul doğumlu Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, şair, oyun yazarı, tiyatro yönetmeni, çevirmen ve reklamcıdır.

Ankara Ticaret Lisesindeki eğitim sürecini yarıda bırakarak devlet memuru olan Gruda'nın yazdığı şiirler, 1950'li yıllarda, çeşitli dergilerde yayımlanmaya başladı. 1956 yılında girdiği Cep Tiyatrosu'nda başlayan oyunculuk yaşamı, Ankara Devlet Tiyatrosu'na ait Küçük Tiyatro'da devam etti. Ankara Meydan Sahnesi ve Nisa Serezli topluluklarında da görev yaptı. Bir süre yeniden memurluk hayatına dönüp muhasebecilik yaptı. Muammer Karaca Tiyatrosu'nu yönetti. Oyuncu Tolga Tiğin ve Ayşen Gruda'nın eski eşi olan sanatçı, aynı zamanda Attilâ İlhan ile beraber mavi hareketini yaratan şairlerdendir. Seyirlik tiyatro oyunları da yazıp çeviriler yapan Gruda'nın eserlerinde geleneksel Türk tiyatrosu ve Çehov etkisi açıkça görülür. Sanatçının yayımlanmış eserleri bulunmaktadır. Kamera önünde de yer alan Yılmaz Gruda, sinema ve dizi filmlerde rol almaktadır.

Yılmaz Gruda, 25 Ekim 2020'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda, Anton Çehov'un Evliliğin Halleri'ni Çeviren/Derleyen/Yöneten ve oyuncusu olarak 90 yaşında sahnede yer almıştır.

Tiyatro Oyunları

1961: Gazebo - Alec Coppel - Haldun Dormen Tiyatrosu, Küçük Sahne

2015: Frankenstein - Mary Shelley (Uyarlayan: Nick Dear)

2018: Biz Bize Benzeriz - Yılmaz Gruda

2018: Gülmeye Geldik Dünyaya - Yılmaz Gruda

2019: Onlar ki... Kuvayi Milliye Destanı - Nâzım Hikmet

2020: Evliliğin Halleri - Anton Çehov

1956: Bir Evlenme - Gogol - Cep Tiyatrosu

1957: Kara Ağaçlar - Cheil - Küçük Sahne

1961: İkinci Baskı - Refik Erduran - Küçük Sahne

Yazdığı Kitapları

Sımayıl ile Razıya (Taş Baskı) / Bir Sevda Romanı, Kırmızı Kedi Yayınevi, Roman, Ekim 2020

Bir Devlet Memurunun Ölümü, Anton Çehov, Çeviren: Yılmaz Gruda, İnkılap Yayınevi, Roman, Ağustos 2018

Gelir Ergeç / Karşı Roman, Berfin Yayınları, Roman, Şubat 2017

Yeşilçam Cehennemi, Bilgi Yayınevi, Roman, Mayıs 2016

Kendi ile Kendisi, Hayal Yayınları, Şiir, Mart 2013

Sultan Abdülaziz Vak'ası, Bilgi Yayınevi, Roman, Kasım 2012

Kavuklu Hamdi, Ortaoyunu, Mitos Boyut Yayınları, Piyes, Ocak 2011

Köylü Devrimci Börklüce Mustafa, Berfin Yayınları, Efsane, Mart 2008

Çağdaş Edep-Erkan Görgü Kitabı, Kaynak Yayınları, Deneme, Aralık 2007

Bir Başka O - Oratoryo, Kaynak Yayınları, Şiir, Şubat 2007, ISBN 978-975-343-486-7

Manzum Nasreddin Hoca Fıkraları, Kaynak Yayınları, Mizah-Fıkra, Haziran 2006, ISBN 978-975-343-457-7

Marathon "Bir Uzun Koşu", Şiir, Bilgi Yayınevi, Haziran 2002, ISBN 978-975-494-994-0

Çerçi Zeus - Bir Çağdaş Mitoloji Denemesi, Öteki Yayınevi, 1997, ISBN 975-8012-58400-1

Çarmıhtaki Yeni Mehmet, Öteki Yayınevi, Şiir, 1997, ISBN 975-8012-56-8

Camdaki Düşman, Öteki Yayınevi, Şiir, 1996

Tek Perdelik Dokuz Oyun, Anton Çehov, Çeviren: Yılmaz Gruda, Bilgi Yayınevi, Piyes, 1994, ISBN 975-494-437-7

Kül Altındaki Kor, Anton Çehov, Çeviren: Yılmaz Gruda, Kabalcı Yayınevi, Piyes, 1993

Şu Bizim Tiyatromuz, Koza Yayınları, İnceleme, 1976

Biraz Reklam Alır mısınız, Kelebek Yayınları, Kasım 1986

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