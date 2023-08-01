Yılmaz Can kimdir? Prof. Dr. Yılmaz Can kaç yaşında, nereli? Giresun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can kimdir, hayatı!
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, 20 üniversiteye yeni rektör atandı. Aynı Resmi Gazete kararıyla YÖK'e de 5 yeni üye seçildi. Giresun Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Yılmaz Can kimdir? Prof. Dr. Yılmaz Can kaç yaşında, nereli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can kimdir, hayatı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 20 üniversiteye rektör atadı. Atama kararları bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı. Söz konusu atamalar Yükseköğretim Kanununun 13'üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2'nci, 3'üncü ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı. Giresun Üniversitesi öğrencilerinin internette en çok sorduğu soruların başında Yılmaz Can kimdir? Prof. Dr. Yılmaz Can kaç yaşında, nereli? Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yılmaz Can kimdir, hayatı!
YILMAZ CAN KİMDİR? PROF. DR. YILMAZ CAN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?
1962 Giresun'da doğdu.Giresun İmam Hatip Lisesi mezunu.Ankara Üniversitesi İhaliyat fakültesi'ni bitirdikten sonra 19 Mayıs Üniversitesi'nde akademisine devam etti.Prof. Dr. Yılmaz Can evli üç çocuk babasıdır.Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Giresun Milletvekili adayı olmuştu.
Eğitim Bilgileri
Lisans1983-Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi
Doktora1991-Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi
Doçentlik1998-Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Profesörlük2008-Ondokuz Mayıs Üniversitesi