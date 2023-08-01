Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Yılmaz Büyükerşen kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi partili, evli mi? Yılmaz Büyükerşen ile ilgili bilgiler yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Yılmaz Büyükerşen geliyor. Peki, Yılmaz Büyükerşen kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, hangi partili? Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen'in biyografisi nedir? İşte detaylar...

YILMAZ BÜYÜKERŞEN KİMDİR?

Yılmaz Büyükerşen (d. 8 Kasım 1937, Eskişehir), Türk akademisyen ve siyasetçi. Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı, eski Anadolu Üniversitesi rektörü.

Eğitim yaşamı

Eskişehir Atatürk Lisesinde okudu. Hukuk ve Mimarlık okudu buna rağmen ailesinin maddi sıkıntıları nedeniyle iki fakülteyi de bitirmeden ayrıldı. 1962'de Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisinin ilk mezunları arasında yer aldı. 1966 yılında doktorasını tamamladı. 1968 yılında doçent, 1973 yılında profesör oldu.

Akademik yaşamı

1976'da mezun olduğu akademinin başkanlığına seçildi. 1982'de Anadolu Üniversitesi rektörlüğüne getirildi. 1987'de aynı göreve tekrar atandı. Ayrıca, 2 dönem Radyo Televizyon Yüksek Kurulu başkanlığını yürüttü. 1994 yılında 3984 Sayılı Kanununun çıkarılmasıyla bu görevinden ayrıldı. Türkiye'nin ilk Sinema ve Televizyon Okulu'nun kuruluşunu Eskişehir'de gerçekleştirdi. Anıtkabir müzesinde Mustafa Kemal Atatürk'ün birebir boyutlardaki balmumu heykeli, yine Prof. Büyükerşen tarafından yapılmıştır. Ayrıca Eskişehir'in ikinci üniversitesinin kurulmasına ve açık öğretim fakültesinin kurulmasına da öncülük etmiştir

Siyasi yaşamı

1999 yerel seçimlerinde DSP'den aday olan Prof. Büyükerşen, oyların %44'ünü alarak Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. 2004 yerel seçimlerinde, oylarını %45'e çıkararak aynı göreve tekrar seçildi. 2009 yerel seçimlerinde %50 üzeri oy ile yeniden büyükşehir belediye başkanı seçildi. 27 Ocak 2011'de, istifa etmesini isteyen DSP yönetiminin talebine uyarak bu partiden istifa etti. 27 Şubat 2011'de CHP'ye geçti.2014 yerel seçimlerinde CHP'den 4.kez belediye başkanı seçildi. 2019 seçimlerinde CHP'nin ve Millet İttifakının adayı olarak 5.kez büyükşehir belediye başkanı seçildi. DİSK önderliğinde gerçekleşen "Solda Birlik" toplantılarında ve diğer sol senaryolarında adı sık sık geçen Prof. Büyükerşen, 2004 yılında DSP eski Genel Başkanı Bülent Ecevit tarafından yapılan genel başkanlık teklifini geri çevirdi. 2014 Türkiye cumhurbaşkanlığı seçiminde de Cumhurbaşkanı adaylığı için ismi geçmiştir. Fakat bu teklifi de geri çevirmiştir. Prof. Dr. Yılmaz Büyükerşen; evli, iki çocuk ve iki torun sahibidir. Ayhan Şahenk Vakfında yönetim kurulu üyesi olan Prof. Büyükerşen, aynı zamanda Kanal D'nin kurucularındandır.

Yaptığı projeler

Başta Porsuk Çayı ıslahı, temizliği ve çevre düzenlemesi olmak üzere Sazova Parkı, bulvar ve cadde düzenlemeleri, Kent Park, Odunpazarı Evleri restorasyon ve düzenleme projesinin devam ettirilmesi, Balmumu Heykel Müzesi gibi projelerin yapılmasını sağlamıştır. Eskişehir'deki altyapı ve su projeleri onun döneminde yapılmıştır. Eskişehir'deki Tramvay, bahçe, spor ve kültür merkezleri onun döneminde yapılmıştır. Yaptığı çalışmalar sayesinde Eskişehir en çok ziyaret edilen turizm merkezlerinden birisi haline gelmiştir.

Güzel sanatlara yaklaşımı

Büyükerşen, resim ve heykel gibi güzel sanatlara yatkınlığını rektörlüğü döneminde üniversitelere açtığı bölümler ile, özel yaşamında da özellikle yarattığı balmumu heykellerde göstermiştir. Belediye başkanlığı döneminde ise Eskişehir'e koyduğu heykeller ile sanata ilgisini belli etmiş, bu heykeller ile halka mesaj verme amacı gütmüş., zaman zaman tepki toplamış, eleştirilmiştir.

Kendi adını taşıyan Türkiye'nin ilk balmumu heykel müzesini 19 Mayıs 2013 tarihinde açmıştır.

Büyükerşen'in Zamanı Durduran Saat adlı otobiyografisi ve Mehmet Sadık Bozkurt tarafından kaleme alınmış Bir Ömür Ki Yılmaz Büyükerşen adlı biyografisi kitap olarak basılmıştır.