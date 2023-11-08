Ünlü oyuncu Yılmaz Ak'ın yeni dizisi merak konusu oldu. Ak, sevilen oyuncu Demet Evgar ile aynı projede yer alacağı yönünde iddialar gündeme geldi. İzleyicilerin büyük bir heyecanla beklediği dizi hakkında detaylar araştırılıyor. Peki, Yılmaz Ak yeni dizisi nedir? Mehmet Yılmaz Ak ve Demet Evgar aynı dizide mi? İşte detaylar...

Yargı dizisinde başrol oynayan Mehmet Yılmaz Ak'ın yeni dizisi merak konusu oldu. Arama motorlarında Yılmaz Ak dizisi nedir sorgulatılıyor. Yılmaz Ak ve Demet Evgar aynı dizide rol alacak mı araştırılmaktadır. İzleyiciler tarafından ünlü oyuncunun yeni dizisi heyecanla bekleniyor. Peki, Yılmaz Ak yeni dizisi nedir? Mehmet Yılmaz Ak ve Demet Evgar aynı dizide mi? Detaylar haberimizde...

YILMAZ AK YENİ DİZİSİ NEDİR?

Başrol olduğu Yargı'dan olaylı bir şekilde ayrılan Mehmet Yılmaz Ak, Bahardan Önce dizisiyle el sıkıştı. Ak'ın dizideki kadın partneri ise Demet Evgar olacak.

MEHMET YILMAZ AK VE DEMET EVGAR AYNI DİZİDE Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Mehmet Yılmaz Ak'ın MF Yapım'ın yeni dizisi Bahardan Önce'yle el sıkıştı. Ayça Üzüm'ün kaleme aldığı dizinin kadın başrol oyuncusu ise Demet Evgar oldu. Merak uyandıran diziyle anlaşma aşamasında olan Evgar ile Mehmet Yılmaz Ak'ın karı kocayı oynayacağı öğrenildi. Kore dizisi Doctor Cha'dan Show TV için uyarlanan dizinin hazırlıkları devam ediyor.