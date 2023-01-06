Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda çiftçilere yeni müjdeler verdi. Çitçiye 250 bin lira kredi desteği müjdesinin ardından Yıllık faiz oranı ile çiftçi kredisi hesaplama! 250 bin lira kredi yüzde 9,75 faizle ne kadar? Merak edildi.

Yıllık faiz oranı ile kredi hesaplama! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda çiftçilere yeni müjdeler verdi. Çitçiye 250 bin lira kredi desteği müjdesinin ardından Yıllık faiz oranı ile çiftçi kredisi hesaplama! 250 bin lira kredi yüzde 9,75 faizle ne kadar? Merak edildi. İşte detaylar...

YILLIK FAİZ ORANI İLE ÇİFTÇİYE KREDİ

Haliç Kongre Merkezi'nde Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşması'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, çiftçilere yeni müjdeler verdi. Çiftçi Destek Kredisi'ne ilişkin "Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır" diyen Erdoğan, "İkinci müjdemiz, Tarımsal KOBİ Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir" ifadelerini kullandı.

"İNSANLIĞI BÜYÜK BİR KRİZİN EŞİĞİNDEN DÖNDÜRDÜK"

Konuşmasına Erdoğan, "Toprak asıl hayat kaynağı olarak önemini halen koruyor. Biz de toprağımıza ve çiftçimize sahip çıkmanın öneminin farkındayız. Toprağı ve onu işleyen çiftçiyi ihmal eden geleceğini ihmal etmiş demektir. Çiftçilerimize verdiğimiz desteklerin ne kadar isabetli olduğunu bir kez daha ortaya koyduk. Gübreyi, ilacı, yemi kullanan çiftçimiz ile kurumları birlikte değerlendiriyoruz. Tahıl sevkiyatının sekteye uğraması açlık tehdidini ortaya çıkardı. Türkiye olarak yürüttüğümüz tahıl sevkiyatını başlatarak insanlığı büyük bir krizin eşiğinden döndürdük" sözleriyle başladı.

İLK MÜJDE ÇİFTÇİ DESTEK KREDİSİ

İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'nin uygulamaya geçirileceğinin müjdesini veren Erdoğan, "Çiftçiden tüketiciye uzanan aşamanın hiçbir halkasını atlamadan, sistemi bir bütün olarak geliştirecek adımlar atıyoruz. İlk olarak Çiftçi Destek Kredisi'ni uygulamaya geçireceğimizin müjdesiyle başlıyoruz" dedi.

ÇİFTÇİYE KİŞİ BAŞI NE KADAR VERİLECEK?

Krediye ilişkin detayları da veren Erdoğan, "Çiftçilerimiz hasat dönemine kadar yapacakları her türlü harcama için kullanabilecektir. Gelir elde edemedikleri ihtiyaçlarını rahatla karşılayabilecektir. Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacaktır." ifadelerini kullandı.

İKİNCİ MÜJDE TARIMSAL KOBİ KREDİSİ

Sözlerini sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkinci müjdemiz, Tarımsal KOBİ Kredisi'dir. Kredimizin üst limiti 15 milyon lira, devlet tarafından ödenen kısmı dışındaki yıllık faiz oranı yüzde 4,75'tir" dedi.