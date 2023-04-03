Yıllık enflasyon açıklanmasını bekleyen vatandaşlar arama motorlarında Yıllık enflasyon açıklandı mı, kaç oldu? Yıllık enflasyon arttı mı, azaldı mı? sorularına yanıt arıyor. Merak edilen Yıllık enflasyon açıklandı mı, kaç oldu? Yıllık enflasyon arttı mı, azaldı mı? sorularının yanıtı haberimizde.

2023 yılında belirlenen yıllık enflasyon oranı merak ediliyor. Vatandaşların gündeminde yer alan yıllık enflasyon oranı hakkında merak edilenler ise Yıllık enflasyon açıklandı mı, kaç oldu? Yıllık enflasyon arttı mı, azaldı mı? soruları arama motorlarında aratılıyor. İşte detaylar...

YILLIK ENFLASYON AÇIKLANDI MI, KAÇ OLDU?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Mart ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜFE'deki değişim 2023 yılı Mart ayında bir önceki aya göre %2,29, bir önceki yılın Aralık ayına göre %12,52, bir önceki yılın aynı ayına göre %50,51 ve on iki aylık ortalamalara göre %70,20 olarak gerçekleşti.

EN AZ ARTIŞ GÖSTEREN GRUP GİYİM VE AYAKKABI

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %17,27 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %70,73 ile lokanta ve oteller oldu.