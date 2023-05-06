Yıllarca çocukları dağa gönderen HDP, şimdi de siyasi emellerine alet ediyor Doğu ve Güneydoğu'da yıllarca ailelere baskı kurarak çocukları PKK terör örgütüne teslim eden HDP, şimdi de çocukları eline yeni kurdukları Yeşil Sol Parti flamaları vererek siyasi emellerine alet ediyor.

Yıllarca çocukları dağa gönderen HDP, şimdi de siyasi emellerine alet ediyor

BATMAN - Doğu ve Güneydoğu'da yıllarca ailelere baskı kurarak çocukları PKK terör örgütüne teslim eden HDP, şimdi de çocukları eline yeni kurdukları Yeşil Sol Parti flamaları vererek siyasi emellerine alet ediyor.

Yıllarca terörden beslenen HDP, yeni adıyla Yeşil Sol Parti, Batman'da vatandaşlardan aradığı desteği bulamayınca seçim propagandasında çocukları kullanıyor. Seçim propaganda aracından Kürtçe müzik çalan Yeşil Sol Partililer, mahalle aralarında çocukların eline parti flamalarını vererek slogan attırdı.

Bölgede HDP'nin desteğiyle çocukları kanlı emellerine alet eden terör örgütü PKK/YPG, Suriye'de işgal ettiği bölgelerde çocukları kaçırarak kanlı emellerine alet etmeye devam ediyor. Teröristlerin sadece 2022 yılında 26'sı kız 61 çocuğu kaçırdığı biliniyor.