2023 Bedelli askerlik ücretinin açıklanmasının ardından yıllara göre bedelli askerlik ücretleri merak edildi. Peki, Bedelli askerlik hangi yıl kaç bin TL'ydi? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Bedelli Askerlik fiyatları ne kadar? Geçen sene bedelli askerlik ne kadardı? Bu yıl bedelli askerlik ne kadar oldu? İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın memur maaş artışının yüzde 25 olarak belirlendiğini açıklaması sonrası 2023 yılı bedelli askerlik ücretleri de netleşti. Buna göre 2022 Temmuz ve Aralık ayları arası için 80 bin TL olarak belirlenen bedelli askerlik ücreti 100 bin liraya yükseldi. Yıllara Göre Bedelli Askerlik Ücretleri! Bedelli askerlik hangi yıl kaç bin TL'ydi? 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 Bedelli Askerlik fiyatları ne kadar?

BEDELLİ ASKERLİK NEDİR?

Bedelli askerlik, Türkiye'de Osmanlı döneminden bu yana aralıklarla zorunlu askerliğe alternatif olarak süre kısalması karşılığı nakit bedel ödenmesi mantığına dayanan bir uygulamadır. Uygulamanın dayandırıldığı gerekçeler ordunun ve devletin maddi ihtiyaçları ve bireylerin işlerini kaybetmemeleridir. Uygulamanın Anayasa Mahkemesi tarafından eşitlik ilkesini ihlal etmediğine karar kılınmıştır.

18 yaş ve üzeri erkek Türk vatandaşlarından yurt dışında en az 3 yıl çalışmış olanların 30 günlük süre ile vatani hizmetlerini görmelerine olanak veren bedelli askerlik günümüzde geçerlidir, buna aynı zamanda "dahte" (dövizle askerlik hizmetine tabi erler) ismi de verilir.

Diğer şekli ise geçici olarak Türkiye'de ikamet etmekte olanlara sağlanan olanaktır. Bu durumdaki askerlik süresi ise 30 gün olarak tespit edilmiştir. Cumhuriyet tarihinde 10 kez uygulanmıştır. En son uygulamalar, 1987, 1992 ve 1999 yıllarında yapılmıştır. 1999 yılındaki uygulamanın sebebi 17 Ağustos 1999'daki Gölcük depreminden sonra ülke ekonomisine katkı amacı taşımıştır. 2011 yılında uygulanan bedelli askerlikte, 30 yaşından gün alan ve 30.000 TL tutar ödeyen kişiler askerlik vazifesini yapmış sayılmışlardır. Yasa çerçevesinde adaylar 21 günlük temel askeri eğitimden de muaf tutulmuşlardır. 2 Aralık 2014 tarihinde Başbakan Ahmet Davutoğlu, 31 Aralık 1987 ve önceki tarihlerde doğanların 18.000 TL karşılığında bedelli askerlikten faydalanabileceklerini belirtmiştir. Bu açıklamadan kısa bir süre sonra toplanan Bedelli Askerlik Komisyonu, bedelli askerlikten 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğanların yine 18.000 TL karşılığında yararlanabileceğini belirten bir karar almıştır. Bu kararın 2 Ocak 1988 ve sonraki tarihlerde doğanlara hak ihlali oluşturduğunu düşünen askerlik yükümlüleri, kararı Ocak 2015'te Anayasa Mahkemesine taşımıştır.

2018 yılında bedelli askerlik uygulanmış, 26 Haziran 2019 tarihindeki yeni askerlik kanunu ile bedelli askerlik kalıcı hâle getirmiştir. 2020 bedelli askerlik bedeli 35 bin 54 TL olarak belirlenmiştir. Bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 liraya yükselmiş, 2022 yılında ise 55.194 TL'ye yükselmiştir. Yurtdışındaki Türk vatandaşlarının döviz üzerinden yaptıkları ödemelere ise kur ayarı yapılacağı açıklanmıştır.

2023 BEDELLİ ASKERLİK FİYATI NE KADAR OLDU?

2022 Temmuz ve Aralık ayları arasında 80,064,72 TL olarak açıklanan bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammının netleşmesiyle birlikte 2023 yılı için 100 bin liraya yükseldi.

YILLARA GÖRE BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETLERİ

2019 (1 Ocak-30 Haziran) : 31.343,28 TL

31.343,28 TL 2019 (1 Temmuz-31 Aralık) : 33.230,16 TL

33.230,16 TL 2020 (1 Ocak-30 Haziran) : 35.054,64 TL

35.054,64 TL 2020 (1 Temmuz-31 Aralık) : 37.070,64 TL

37.070,64 TL 2021 (1 Ocak-30 Haziran) : 39.788,64 TL

39.788,64 TL 2021 (1 Temmuz-31 Aralık) : 43.151,28 TL

43.151,28 TL 2022 (1 Ocak-30 Haziran) : 56.506,80 TL

56.506,80 TL 2022 (1 Temmuz-31 Aralık) : 80.064,72 TL

80.064,72 TL 2023 (1 Ocak-30 Haziran) : 100.080,9 TL

TOPLAM KAÇ KİŞİ BEDELLİ ASKERLİKTEN FAYDALANDI?

Türkiye'de 1987'den, 2023'e kadar Bedelli Askerlik hakkından yararlanan yetişkin erkek sayısı 1 milyon 500 bine yaklaşıktır.