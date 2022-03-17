Yıllara göre asgari ücret 2022: Yıllara göre asgari ücret tablosu ve asgari ücret net ile brüt değerler! - Haberler

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Yıllara göre asgari ücret 2022: Yıllara göre asgari ücret tablosu ve asgari ücret net ile brüt değerler!

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Yıllara göre asgari ücret 2022: Yıllara göre asgari ücret tablosu ve asgari ücret net ile brüt değerler!

Asgari ücretin yıllar içindeki değişimi ne kadar olmuş, geçmiş yıllardaki net ve brüt asgari ücret rakamları araştırma konusu oldu. Yıllar içinde değişen asgari ücretleri değerlendirerek 2022 asgari ücret zammı detayları araştırılıyor. Peki, Yıllara göre asgari ücret 2022: Yıllara göre asgari ücret tablosu ve asgari ücret net ile brüt değerler haberimizde...

Yıllara göre asgari ücret tablosu merak ediliyor. Asgari ücretin yıllar içindeki değişimi ne kadar olmuş, geçmiş yıllardaki net ve brüt asgari ücret rakamları araştırma konusu oldu. Yıllar içinde değişen asgari ücretleri değerlendirerek 2022 asgari ücret zammı detayları araştırılıyor. Peki, Yıllara göre asgari ücret 2022: Yıllara göre asgari ücret tablosu ve asgari ücret net ile brüt değerler haberimizde...

2022 ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/ AY)

  • ASGARİ ÜCRET 5.004,00
  • SGK PRİMİ% 14 700,56
  • İŞSİZLİK SİG. PRİMİ % 1 50,04
  • KESİNTİLER TOPLAMI 750,60
  • NET ASGARİ ÜCRET 4.253,40

İŞVERENE MALİYETİ (TL/ AY)

  • ASGARİ ÜCRET 5.004,00
  • SGK PRİMİ% 15.5 (İşveren Payı) (*) 775,62
  • İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA PRİMİ % 2 100,08
  • İŞVERENE TOPLAM MALİYET 5.879,70

YILLARA GÖRE ASGARİ ÜCRET

Yıllar içinde değişen asgari ücret tablosu şekildeki gibidir;

2005 yılı asgari ücret Net: 350.15 TL
Brüt: 488.70 TL
2006 yılı asgari ücret Net: 380.46 TL
Brüt: 531 TL
2007 yılı asgari ücret Net: 403.03 TL
Brüt: 562.50 TL
2008 yılı asgari ücret Net: 481.55 TL
Brüt: 608.40 TL
2009 yılı asgari ücret Net: 527.13 TL
Brüt: 666 TL
2010 yılı asgari ücret Net: 576.57 TL
Brüt: 729 TL
2011 yılı asgari ücret Net: 629.96 TL
Brüt: 796.50 TL
2012 yılı asgari ücret Net: 701.13 TL
Brüt: 886.50 TL
2013 yılı asgari ücret Net: 773.01 TL
Brüt: 978.60 TL
2014 yılı asgari ücret Net: 846 TL
Brüt: 1,071 TL
2015 yılı asgari ücret Net: 949.07 TL
Brüt: 1,201.50 TL
2016 yılı asgari ücret Net: 1,300.99 TL
Brüt: 1,647 TL
2017 yılı asgari ücret Net: 1,404.06 TL
Brüt: 1,777.50 TL
2018 yılı asgari ücret Net: 1,603 TL
Brüt: 2,029 TL
2019 yılı asgari ücret Net:2.020 TL
Brüt:2.558 TL
2020 yılı asgari ücret Net: 2.324 TL
Brüt: 2.943 TL
2021 yılı asgari ücret

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Asgari Ücret, Gündem, Ekonomi, Haberler

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