Yıldıztepe Kayak Merkezi Turizmcileri Ağırladı

Yıldıztepe Kayak Merkezi, turizmcileri ağırlayarak kış turizmi hazırlıklarını tanıttı. Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, merkezin tesisleri ve doğasını Türkiye Seyahat Acentaları Birliği yetkililerine ve acente sahiplerine gösterdi. Yıldıztepe Turizm Merkezi'nin dört mevsim misafir ağırlaması için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Yıldıztepe Kayak Merkezi, kış turizmi hazırlıkları kapsamında turizmcileri ağırladı.

Belediye Başkanı Mehmed Öztürk, Ilgaz Yıldıztepe Turizm Merkezi'nde bulunan kayak merkezi, piknik alanları, zipline (kaytel) alanlarını Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) yetkilileri ile acente sahiplerine tanıttı.

Başkan Öztürk, Yıldıztepe Turizm Merkezi'nin dört mevsim misafir ağırlaması için çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Yıldıztepe'nin doğasını herkesin görmesi gerektiğini dile getiren Öztürk, "Ulaşımıyla, tesisleriyle ve doğasıyla Yıldıztepe kış turizmi için önemli bir merkez. Ziyaretçilerimiz kışın ormanın içinde kayak yapma fırsatı buluyor. Yıldıztepe Turizm Bölgesi'ni Türkiye'ye hatta dünyaya tanıtma çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.