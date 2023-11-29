Haberler ›› Turizm ›› Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı Etkili Oluyor

Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı Etkili Oluyor

29 Kasım 2023 14:39 Son Güncelleme: 14:40 Abone Ol

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor. Yağış sonrasında kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kastamonu-Çankırı sınırındaki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu. Kar yağışının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.