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Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde Kar Yağışı Etkili Oluyor

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Türkiye'de kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor. Yağış sonrasında kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı. Kastamonu-Çankırı sınırındaki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu. Kar yağışının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Türkiye'de kış turizminin önemli merkezleri arasında yer alan Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı etkili oluyor.

Yağış sonrasında kayak merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Yıldıztepe Kayak Merkezi'nde kar yağışı sonrası güzel görüntüler oluştu.

Kar yağışının ilerleyen günlerde de devam etmesi bekleniyor.

Kaynak: AA / Turizm

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