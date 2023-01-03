Bugün ATV'de Yıldızlara Doğru filmi ekranlara gelecek. Film başlamadan önce izleyiciler, Yıldızlara Doğru konusu nedir, oyuncuları kimler? Yıldızlara Doğru filmi ne zaman çıktı, hangi ülke yapımı? Nerede çekildi? merak etti. Peki, Yıldızlara Doğru filminin konusu nedir? Yıldızlara Doğru filminin oyuncuları kimlerdir? İşte detaylar...

ATV'de 3 Ocak 2023 tarihinde Yıldızlara Doğru filmi TV'de ilk kez olarak yayınlanacak. Filmi izlemeye başlamadan önce izleyiciler, Yıldızlara Doğru nerede çekildi? Yıldızlara Doğru konusu nedir? Yıldızlara Doğru oyuncu kadrosunda kimler var? merak etti. Bilgiler sizlerle...

YILDIZLARA DOĞRU KONUSU NEDİR?

21. yüzyılın sonlarında, Güneş Sistemi, tüm insan yaşamını tehdit eden gizemli güç dalgalanmalarına maruz kalır. Astronot H. Clifford McBride'ın öldüğüne inanan oğlu Binbaşı Roy McBride, ABD Uzay Komutanlığı (SpaceCom) tarafından, dalgalanmaların izinin 29 yıl önce galakside akıllı yaşam aramak için oluşturulan "Lima Projesi"ne dayandığı konusunda bilgilendirilir. Babası Clifford, 16 yıl önce Neptün'e ulaştığından beri, içinde bulunduğu Lima mürettebatından hiçbir haber alınamamıştır. Babasının hayatta olabileceği söylenen Roy, onunla iletişim kurmaya çalışabileceği Mars'a seyahat etmeyi kabul eder. Roy'a babasının eski iş arkadaşı Albay Pruitt katılır. Aşırı baskı altında sakin kalabilme yeteneğiyle tanınan Roy, babasının muhtemelen hayatta olmasına çok az duygusal tepki gösterir.

Ay'a varan Roy ve Pruitt, daha sonra ABD askeri personeli tarafından Ay'ın uzak tarafındaki tartışmalı bir savaş bölgesinde bulunan SpaceCom üssüne kadar eşlik edilir. Ay gezgini ile giderken, çöpçü korsanlar onları pusuya düşürür ve eskortları öldürür. Roy ve Pruitt üsse varırlar, ancak Pruitt kalp sorunları yaşar ve geride kalır. Pruitt, Roy'a, babasıyla iletişim kuramazsa, Lima Projesi istasyonunun yok edilmesi gerektiğini belirten gizli bir mesaj verir. Roy, Cepheus adlı gemiyle Mars'a giderken, bir Norveç biyomedikal araştırma uzay istasyonundan tehlike sinyali alınır. Roy'un görevin öncelikli olduğu ve direkt Mars'a gitmelerini söylerken, Yüzbaşı Tanner, diğer gemiye yardım ederek, gemiyi araştırmaları gerektiği konusunda ısrar eder. İstasyon terk edilmiş gibi görünür. Tanner ve Roy istasyonu araştırmak için ayrılırlar; Roy, Tanner'a saldıran kaçak bir babun keşfeder. Roy onu öldürür ve ardından ikinci bir babun saldırır. Tanner aldığı yaralardan ölür, ancak Roy çok az duygu gösterir. Kendisine yapılan psikolojik testte, öfke yaşadığını itiraf eder ve babasının kendi öfkesini ifade ettiğini hatırlar.

Cepheus, Mars'a inmeye çalışırken başka bir dalgalanma meydana gelir. Roy, kaptan/pilotun korkuya kapılmasının ardından komutayı devralır ve gemiyi sakince karaya indirir. Yeraltı SpaceCom üssünde, tesis müdürü Helen Lantos ile tanışır. Clifford'un yanıt vereceği umuduyla Lima Projesi'ne göndermek için sesli mesajları kaydetmekle görevlendirilmiştir. İlk mesajlarından yanıt alamayınca, ekip bir mesaj daha gönderir ve bu sırada Roy babasına duygusal bir mesaj göndererek senaryonun dışına çıkar. Clifford yanıt verir, ancak Roy'un mesajı duyması engellenir. SpaceCom, Lima Projesi istasyonuna bir görev planlar, ancak kişisel bağlantısının bir risk oluşturduğuna inanarak Roy'un katılmasına izin vermez. Roy'un yanıtı duyma talebi göz ardı edilir ve "konfor odasına" alınır.

Mars'tan ayrılırken, Roy, her iki ebeveyninin de Lima Projesi ekip üyeleri olduğunu söyleyen Lantos tarafından ziyaret edilir. Roy'a, Clifford'un ekibinin isyan ettiğini ve Dünya'ya dönmeye çalıştığını ve onun yaşam destek sistemlerini kapatmasına neden olduğunu ortaya koyan gizli görüntüleri gösterir; anne ve babası öldürülenler arasındaydı. Roy'a Cepheus'un onu nükleer bir silahla yok etmek için Lima Projesi istasyonuna gideceğini söyler. İkili, Roy'un babası Clifford'la yüzleşmesi gerektiğine karar verir ve Lantos, Roy'un roket fırlatma alanına erişmesine yardım eder.

Roy, roket havalanırken gemiye tırmanır ve onu ne pahasına olursa olsun etkisiz hale getirme talimatı verilen ekip tarafından hemen keşfedilir. Mürettebatın tamamı, ardından gelen çatışmada istemeden öldürülür. Neptün'e yaptığı 79 günlük yolculuk sırasında, yalnız seyahat eden Roy, babası ve ayrıca ayrı yaşadığı karısı Eve ile olan ilişkisini hatırlar. Görevin izolasyonu ve stresi, kendisinde zihinsel bir sıkıntı yaratır. Cepheus'a bağlı bir mekikle Lima Projesi istasyonuna yaklaşırken, mekik başka bir dalgalanma sırasında Neptün'ün halkalarındaki nesnelerle çarpışması sonucu hasar görür ve istasyona yanaşamaz. Mekik uzaklaşırken Roy, istasyona bir uzay yürüyüşüyle ??girer. Mürettebatın cesetlerini içeride bulur, istasyonun tek kurtulan babası Clifford ile karşılaşmadan önce nükleer silahı yerleştirir. Oğlu Roy ile yıllar sonra karşılaşan Clifford, dalgalanmaların geminin isyanda hasar gören arızalı antimadde güç kaynağından geldiğini açıklar. Clifford, akıllı dünya dışı yaşam olasılığına olan inancını kaybetmeyi reddederek proje üzerinde çalışmaya devam etmek ister. Clifford, Roy'a ailesini hiçbir zaman gerçekten umursamadığını ve Dünya'yı evi olarak görmediğini itiraf eder.

Roy, Lima Projesi ekibi tarafından toplanan verileri kopyalar ve Clifford'u kendisine Dünya'ya geri dönmesi için ikna eder. Nükleer yükü silahlandırır ve Cepheus'a geri dönmek için istasyonun dış gövdesine tırmanırlar. Clifford aniden uzay giysisinin iticilerini kullanarak onları uzaya fırlatır. Clifford, Roy'un kendisini kordonunu kaldırması için yalvarır; Roy isteksizce bunu yapar ve babasının uzaya sürüklenmesini izler. Roy, kendi uzay giysisini kullanarak kendisini Cepheus'a geri iter. Eve dönmek için yeterli yakıtı olmayan Roy, Cepheus'u ilerletmek için istasyondaki nükleer patlamanın şok dalgasına güvenir.

Lima Projesi üssünden alınan veriler, insanların galaksideki tek akıllı yaşam olduğunu gösterir. Roy, kendisine en yakın olanlarla yeniden bağlantı kurmak için ilham alır ve yeni keşfedilen bir iyimserlikle Dünya'ya döner. Psikolojik bir değerlendirmede görüşlerini dile getirdikten sonra karısıyla yeniden bağlantı kurar.

YILDIZLARA DOĞRU OYUNCU KADROSU

Brad Pitt - Binbaşı Roy McBride, Clifford'un oğlu ve Eve'in kocası

Tommy Lee Jones - Clifford McBride, Roy'un kayıp babası.

Ruth Negga - Helen Lantos

Liv Tyler - Eve McBride, Roy'un karısı

Donald Sutherland - Albay Pruitt

Jamie Kennedy - Peter Bello

John Finn - Stroud

Kimberly Elise - Lorraine Deavers

Bobby Nish - Franklin Yoshida

LisaGay Hamilton - General Amelia Vogel

John Ortiz - General Rivas

Greg Bryk - Chip Garnes

Loren Dean - Donald Stanford

Donnie Keshawarz - Yüzbaşı Lawrence Tanner

Natasha Lyonne

YILDIZLARA DOĞRU NE ZAMAN ÇIKTI, HANGİ ÜLKE YAPIMI?

Yıldızlara Doğru (Orijinal adı: Ad Astra), James Gray ve Ethan Gross tarafından yazılıp yine James Gray tarafından yönetilen 2019 yapımı Amerikan bilimkurgu macera filmi. Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Ruth Negga, Liv Tyler ve Donald Sutherland'ın oynadığı film uzayda hayat aramak için çıktığı görev sırasında kaybolan babasını arayan bir astronotun Güneş Sistemi'nin en uzak gezegenine gitmesini konu alır.

Yönetmen Gray'in 2016'da "uzay yolculuğunu en gerçekçi biçimde yansıtacak bir film" yapmayı amaçladığını açıklamasının ardından 2017'de Brad Pitt ile başrol olarak anlaşma sağlanmış, ertesi yıla kadar da kadronun gerisi tamamlanmıştır. Çekimler Los Angeles'ta yapılmıştır.

Filmde, 20 yıl önce uzayda hayat aramak için çıktığı görevde kaybolan babasını galakside aramaya başlayan Roy (Brad Pitt), kayıp babasını bulmak ve Dünya'daki hayatı tehdit eden bir gizemi çözmek için Güneş Sistemi'nin dışına yolculuk ediyor. Roy'un bu yolculuğu, insanın varlığının doğasına ve insanın kâinattaki meydan okuyan sırları ortaya çıkarıyor.

29 Ağustos 2019 tarihinde Venedik Uluslararası Film Festivali'nde dünya galası yapılan film 20 Eylül'de sinemalarda gösterime girmiştir.