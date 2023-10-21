Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Yıldız Yakar, vatandaşların merak konusu oldu. Yıldız Yakar hamile mi? Sorusu, konu hakkında en çok merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Yıldız Yakar hamile mi? Gezmek Olsun sunucusu Yıldız Yakar hamile mi, eşi kim?

Yıldız Yakar hamile mi? Gezmek Olsun sunucusu Yıldız Yakar hamile mi, eşi kim?

Yıldız Yakar hamile mi? Sorusu, Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Yıldız Yakar haberleri ile araştırma konusu oldu. Başarılı sunucu günümüzde ise kanalın yeni ismi olan TV360 ekranlarında Gezmek Olsun isimli programı hazırlayıp sunmaktadır. Peki, Yıldız Yakar hamile mi? Gezmek Olsun sunucusu Yıldız Yakar hamile mi, eşi kim?

YILDIZ YAKAR HAMİLE Mİ?

Yıldız Yakar, eşi Mustafa Aksoylu ile birlikte bebek beklediklerini duyurdu. Hamileliğinin 4. ayında olduğunu söyleyen Yıldız Yakar, cinsiyetini henüz bilmediğini ancak sağlıklı bir bebek istediğini belirtti.

YILDIZ YAKAR KİMDİR?

1985 doğumllu olan başarılı sunucu aslen Antalya, Alanya'lıdır. Babası Hilmi Yakar Alanya'nın tanınmış simalarındandır. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

Yıldız yakar İstanbul Kültür Üniversitesi Sanat ve Tasarım Bölümü mezunudur. Uzun süre eski SkyTürk kanalı bünyesinde spor haberleri sunmuştur.

Başarılı sunucu günümüzde ise kanalın yeni ismi olan TV360 ekranlarında Gezmek Olsun isimli programı hazırlayıp sunmaktadır.