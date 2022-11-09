Elon Musk, Twitter'ı satın almasının ardından yeni kurallar getireceğini açıkladı. Bunun ardından ünlü isimler Twitter hesaplarını kapatacağını duyurdu. Yıldız Tilbe Twitter hesabını kapattı mı merak ediliyor. Peki, Yıldız Tilbe Twitter hesabını kapattı mı? Yıldız Tilbe Twitter hesabını kapattı mı?

Elon Musk'ın Twitter'ı satın aldıktan sonra 'mavi tik' hesaplı olanların aylık 8 dolar ödeyeceği açıkladı. Ardından ünlü isimler Twitter hesaplarını kapatacağını duyurdu. Yıldız Tilbe Twitter hesabını kapattı mı merak ediliyor. Yıldız Tilbe Twitter hesabını kapattı mı, kapatacak mı araştırılıyor. Yıldız Tilbe Twitter hesabını kapattı mı? Yıldız Tilbe Twitter hesabını kapattı mı? Yıldız Tilbe Twitter hesabını kapattı mı? Detaylar haberimizdedir…

YILDIZ TİLBE TWİTTER HESABINI KAPATTI MI?

Yıldız Tilbe, Twitter hesabını kapatacağını duyurdu. Tilbe, Twitter'dan yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: