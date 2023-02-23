İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş merkezli şiddetli depremlerden etkilenen vatandaşlarımız için "Bir Kira Bir Yuva" kampanyası başlattı. Kampanyaya dair Yıldız Tilbe deprem için bağış yaptı mı? Sorusu da oldukça merak edildi. Peki, Yıldız Tilbe deprem için bağış yaptı mı? Yıldız Tilbe Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bağış yaptı mı?

Yıldız Tilbe deprem için bağış yaptı mı? Sorusu, gerçekleştirilen yardım gecesinin ardından merak edildi. Halk TV'de yayınlanan yardım gecesi yaklaşık 6 saat sürdü. Twitter hesabından toplanan bağış miktarını açıklayan Soyer, "Hedefimizi aştık… 33.098 ailemize kira desteği için 330 milyon TL topladık" ifadelerini kullandı. Peki, Yıldız Tilbe deprem için bağış yaptı mı? Yıldız Tilbe Bir Kira Bir Yuva kampanyasına bağış yaptı mı?

YILDIZ TİLBE DEPREM İÇİN BAĞIŞ YAPTI MI?

Anlamlı geceye ünlü isimlerden de destek gecikmedi. Canlı yayına bağlanan birçok ünlü isim, depremzedeler için kira desteğinden bulundu. Yıldız Tilbe ise kampanya için 12 aileye 1 yıllık kira desteği destek sağladı. Programın başında kampanyayla ilgili konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, "28 bin 466 ailemizin barınma ihtiyacı var. Burada 100'ün üzerinde arkadaşımız gönüllülerle beraber 40'ın üzerinde hatta bu yardımları, dayanışmaya girmek isteyen vatandaşı dinliyor olacak. Buradaki konuklarımız onları aktaracaklar. Özetle, bu akşam bu rakamı eksiltmeye, sıfıra indirmeye gayret edeceğiz" dedi.