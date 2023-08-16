Son zamanlarda internet üzerinde gündeme gelen isimlerden bir tanesi olan Yıldız Tezcan kimdir? Merak ediliyor ve araştırılıyor. Birçok kişi tarafından şarkıları ile tanınmakta olan Yıldız Tezcan kimdir? Yıldız Tezcan kaç yaşında, nereli? Yıldız Tezcan hayatı ve biyografisi!

Türk şarkıcı ve aktris Yıldız Tezcan hakkındaki birçok detay merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Söylediği şarkılar ile birlikte dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Yıldız Tezcan hakkındaki detaylar merak edilmekte. Bu haberimizde merak edenler için Yıldız Tezcan kimdir? Sorusunu yanıtladık. Peki, Yıldız Tezcan kimdir? Yıldız Tezcan kaç yaşında, nereli? Yıldız Tezcan hayatı ve biyografisi!

YILDIZ TEZCAN KİMDİR?

Yıldız Tezcan 15 Mart 1945 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiş Türk şarkıcı ve aktristir. Tezcan, 15 Mart 1945'te İstanbul, Türkiye'de Türkiye'nin ilk makyözlerinden Cemal Konca'nın kızı olarak doğdu. 1954'te daha 9 yaşındayken müzikle başladığı sanat yaşamını 2023 yılındaki ölümüne kadar şarkıcı ve oyuncu olarak sürdürdü. Eşsiz yorumuyla dillere dolanan Ahmet Kutsi Tecer'in sözlerini yazdığı Orada Bir Köy Var Uzakta adlı parçayla unutulmazlar arasına girdi. Emre Plak bünyesinde 1963'te Şahin İdim/Tosuno adlı ilk plağını doldurdu. Ardından dönemin gözde müzik firmalarından Odeon Plakçılık'a geçerek burada yaptığı müzik çalışmalarıyla iyi bir tiraj yakaladı. Seslendirdiği önemli müzik eserleri arasında; Esmerim, Hele Dadaş, Vur Sineme Öldür Beni, Erzurum Dağları, Aman Dünya Ne Dar İmiş, Mühür Gözlüm ve Hastahane Önü İncir Ağacı sayılabilir. Başarılı müzik kariyeriyle film yapımcılarınında dikkatini çekerek 1965 yapımı yönetmenliğini Ümit Utku'nun üstlendiği Gönül Kuşum adlı filmde dönemin usta oyuncusu Yılmaz Güney ile beraber yer alarak sinemaya geçiş yaptı.