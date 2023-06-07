Şarkıcı Yıldız Tezcan 78 yaşında hayatını kaybetti. Vefatının ardından vatandaşlar, Yıldız Tezcan kimdir, öldü mü, neden öldü, hastalığı neydi? Şarkıcı Yıldız Tezcan kaç yaşında vefat etti? Yıldız Tezcan'ın hayatı ve biyografisi nedir? araştırması yapıyor. İşte detaylar...

Yıldız Tezcan öldü mü, neden öldü? Yıldız Tezcan'ın hastalığı neydi? Yıldız Tezcan neden vefat etti? gündemin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Şarkıcı Yıldız Tezcan kaç yaşında öldü? İşte detaylar...

YILDIZ TEZCAN ÖLDÜ MÜ, NEDEN ÖLDÜ, HASTALIĞI NEYDİ?

İlki iki oğlunun babası Mahmut Tezcan'la ikinci ise film yapımcısı Faruk Gerçek'le olmak üzere iki defa evlilik yaşayan Tezcan, 7 Haziran 2023'te yaşamını sürdürdüğü Çınarcık, Yalova'da 78 yaşında geçirdiği inmeye bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle ölmüştür.

YILDIZ TEZCAN KİMDİR?

Yıldız Tezcan (15 Mart 1945, İstanbul - 7 Haziran 2023, Çınarcık, Yalova), Türk şarkıcı ve aktris.

Hayatı

Tezcan, 15 Mart 1945'te İstanbul, Türkiye'de Türkiye'nin ilk makyözlerinden Cemal Konca'nın kızı olarak doğdu. 1954'te daha 9 yaşındayken müzikle başladığı sanat yaşamını 2023 yılındaki ölümüne kadar şarkıcı ve oyuncu olarak sürdürdü. Eşsiz yorumuyla dillere dolanan Ahmet Kutsi Tecer'in sözlerini yazdığı Orada Bir Köy Var Uzakta adlı parçayla unutulmazlar arasına girdi. Emre Plak bünyesinde 1963'te Şahin İdim/Tosuno adlı ilk plağını doldurdu. Ardından dönemin gözde müzik firmalarından Odeon Plakçılık'a geçerek burada yaptığı müzik çalışmalarıyla iyi bir tiraj yakaladı. Seslendirdiği önemli müzik eserleri arasında; Esmerim, Hele Dadaş, Vur Sineme Öldür Beni, Erzurum Dağları, Aman Dünya Ne Dar İmiş, Mühür Gözlüm ve Hastahane Önü İncir Ağacı sayılabilir. Başarılı müzik kariyeriyle film yapımcılarınında dikkatini çekerek 1965 yapımı yönetmenliğini Ümit Utku'nun üstlendiği Gönül Kuşum adlı filmde dönemin usta oyuncusu Yılmaz Güney ile beraber yer alarak sinemaya geçiş yaptı.

Aralarında; Aşkın Gözyaşları, Berduş Yıldız, Yayla Kartalı, Kaldırım Meleği, Kırık Saz, Mühür Gözlüm ile Ezom vb. yapımların olduğu 45 civarında sinema filminde yer aldı.