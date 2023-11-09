Anayasa Mahkemesi üyeleri arasında yer alan Yıldız Seferinoğlu hakkında Yıldız Seferinoğlu kimdir? AYM üyesi Yıldız Seferinoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Anayasa Mahkemesi Üyesi Yıldız Seferinoğlu kimdir?

Yıldız Seferinoğlu kimdir? AYM üyesi Yıldız Seferinoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi!

Yıldız Seferinoğlu kimdir? Anayasa Mahkemesi üyeleri arasında yer alan Yıldız Seferinoğlu hakkında Yıldız Seferinoğlu kimdir? AYM üyesi Yıldız Seferinoğlu kim, kaç yaşında, nereli? Hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Anayasa Mahkemesi Üyesi Yıldız Seferinoğlu kimdir? Detaylar...

YILDIZ SEFERİNOĞLU KİMDİR?

25/7/1969 yılında Rize'nin Ardeşen ilçesinde doğmuştur. Ardeşen'de büyümüş; ilkokul, ortaokul ve liseyi Ardeşen'de bitirmiştir. 1987 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1991 yılında mezun olmuştur.1993'ten itibaren İstanbul'da serbest avukatlık yapmıştır. 1 Kasım 2015 genel seçimlerinde 26. Dönem İstanbul Milletvekili olarak seçilmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisinde, Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanlığı ve TBMM Adalet Komisyonu üyeliği görevlerinde bulunmuştur. 23/7/2018-25/1/2019 tarihleri arasında Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcılığı görevinde bulunmuştur.

25/1/2019 tarihi itibari ile Anayasa Mahkemesi üyeliğine seçilmiş ve 25/1/2019 tarihinde göreve başlamıştır.

Seferinoğlu, evli olup Merve Gül, Furkan Safa ve Meryem Bahar adlarında üç çocuk sahibidir.