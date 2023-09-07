Borsada "Pazar" terimi, genellikle hisse senetlerinin ve diğer finansal enstrümanların işlem gördüğü alanları veya grupları ifade etmek için kullanılır. Her bir pazar, belirli özelliklere, işlem kurallarına ve ticaret saatlerine sahip olabilir. Peki, YILDIZ PAZAR NEDİR? Yıldız Pazar'da hisse nasıl alınır, satılır? İşte detaylar…

Pazarlar, yatırımcıların tercih ettikleri finansal enstrümanları alıp satmalarına olanak tanır ve bu nedenle farklı pazarlar farklı enstrümanları içerebilir. İşte borsada yaygın olarak kullanılan bazı pazar türleri… YILDIZ PAZAR NEDİR? Yıldız Pazar'da hisse nasıl alınır, satılır?

YILDIZ PAZAR NEDİR?

Yıldız Pazar

Yıldız Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL ve üzeri olan payların işlem göreceği Pazardır.

Ana Pazar

Ana Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halk arz edilen kısmının piyasa değeri 300 milyon TL – 75 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği Pazardır.

Alt Pazar

Alt Pazar, Borsaya ilk kotasyonda halka arz edilen kısmının piyasa değeri 75 milyon TL - 40 milyon TL arasında olan payların işlem göreceği Pazardır.

Yakın İzleme Pazarı (YİP)

Kotasyon Yönergesine göre Yıldız Pazar, Ana Pazar ve Alt Pazar'dan çıkarılma sonucunu doğuracak gelişmelerin oluştuğu ortaklıkların paylarının işlem gördüğü Pazardır.

Yapılandırılmış Ürünler ve Fon Pazarı(YFÜP)

Borsa yatırım fonu katılma belgeleri, varantlar, sertifikalar, sahipliğe dayalı kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, gayrimenkul yatırım fonları ve girişim sermayesi yatırım fonlarının işlem görebildiği pazardır.

Nitelikli Yatırımcı İşlem Pazarı (NYİP)

Halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen ortaklık paylarının ve Yönetim Kurulu'nca uygun görülen diğer sermaye piyasası araçlarının yalnızca nitelikli yatırımcılar arasında işlem görebilmesini sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.Nitelikli yatırımcı statüsünde olmayanlar bu pazarda işlem yapamaz.

Piyasa Öncesi İşlem Platformu (PÖİP)

Halka açık statüde olup, payları Borsada işlem görmeyen şirketlerden, Borsa tarafından bu Platformda işlem görmesine karar verilenlerin payları piyasa öncesi işlem platformunda işlem görebilecektir.

Bu, sadece bazı örneklerdir ve her borsada farklı pazarlar ve kategoriler olabilir. Hangi pazarın işlem gördüğüne ve hangi enstrümanların mevcut olduğuna bağlı olarak yatırımcılar farklı pazarlarda işlem yapabilirler.

YILDIZ PAZAR'DA HİSSE NASIL ALINIR, SATILIR?

Kişilerin borsalarda şahsen alım satım işlemi yapma yetkisi yoktur. Yatırımcılar, SPK'nın yetki belgesi verdiği aracı kurum aracılığıyla borsada hisse senedi alabilirler. Hisse senedi almak için yatırımcıların işlem yapmak istedikleri bir aracı kurum veya bankada yatırım hesabı açması gereklidir. Hisse senedi almak için izlenmesi gereken adımlar:

Yatırım Hesabı: SPK yetki belgesine sahip bir aracı kuruluş veya bankada yatırım hesabı açmak için hesap sahibinin tercih ettiği aracı kuruma şahsen giderek yatırım sözleşmesini ve risk bildirim formunu imzalaması gereklidir. Yatırımcılar hesaplarının bulunduğu bankanın internet bankacılığı veya mobil bankacılık uygulaması üzerinden de yatırımcı hesabı açtırabiliseler de hesaplarının aktif hale gelebilmesi için yatırım sözleşmesini ve risk bildirim formunu şubeye giderek imzalaması gereklidir.

Hesaba Para Yatırılması: Açılan yatırım hesabına satın alınacak hisse senedine ödenecek toplam bedel ve komisyon tutarını karşılamaya yetecek miktarda paranın yatırım hesabına yatırılması veya transfer edilmesi gereklidir.

Alım Emri Girilmesi: Alım emirleri aracı kuruma çeşitli kanallardan iletileblilir. Emir girişleri aracı kurumların web istesi ve mobil uygulamaları üzeriden yapılabildiği gibi şahsen veya telefon veya faks aracılığı ile alım satım emirleri iletilebilir. Web sitesi veya mobil uygulama üzerinden emir girişi yapmak için yatırım hesabının bulunduğu aracı kurumun veya bankanın web sitesi veya mobil yatırım işlemleri uygulaması üzerinden şifre ve kullanıcı adıyla hesaba giriş yapılır. Hisse senedi işlemleri menüsünde emir girişi adımına tıklanarak hisse alış ekranına ulaşılır. Hisse alış ekranında alınacak hisse senedinin:

Hisse Sembolü: Alınacak hisse senedinin sembolü listeden seçilir,

Fiyat Tipi: Limit, piyasa, piyasadan limite, Orta Nokta (Mipoint) Limit, Orta Nokta (Midpoint),Piyasa seçeneklerinden biri işaretlenir. Limit seçeneğinde hisse senedinin satış fiyatı emirde belirtilen fiyatı gördüğünde alış emri otomatik olarak gerçekleştirilir. Piyasa fiyatı seçeneğinde ise fiyat girilmez, emir girildikten sonra piyasada oluşan en iyi fiyat üzerinden alım emri gerçekleştirilir,

Fiyat Aralığı: Fiyat tipi olarak limit işaretlenmişse bir fiyat girilir ve alınacak hisse senedinin satış fiyatı emirde belirtlen limit fiyatını gördüğünde alım işlemi gerçekleştirilir.

Miktar: Alınacak hisse senedi addedi girilir.

Gerçerlilik Süresi: Girilen emrin ne kadar süreyle geçerli olduğunun belirtilmesi gerekir. Örneğin gün içinde gerçekleşmeyen emrin gün sonunda iptal edilmesi isteniyorsa Günlük seçeneği tıklanır.