Yıldız Kenter kimdir? Yıldız Kenter kaç yaşındaydı, ne zaman öldü? Yıldız Kenter hayatı ve biyografisi ne?

Yıldız Kenter, yaşa bağlı solunum yetmezliği sebebi ile 17 Kasım 2019 tarihin de 91 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Yıldız Kenter kimdir? Yıldız Kenter kaç yaşındaydı, ne zaman öldü? Yıldız Kenter hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

YILDIZ KENTER KİMDİR?

Kenter, 11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Annesi İngiliz asıllı Nadide Kenter, babası diplomat olan Ahmet Naci Kenter'dir. Ankara Devlet Konservatuvarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak tamamlayan Kenter, on bir yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. "Rockefeller" bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor's Studio'da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı.

1959'da Devlet Tiyatrosu'ndan ayrılan Yıldız Kenter, Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. ilerleyen zamanda ise Amerika Birleşik Devletleri ve Birleşik Krallık'ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalarda bulundu. 1962'de tiyatro hizmetleri nedeniyle "Yılın Kadını" seçildi. 1968'de İstanbul'da Kenter Tiyatrosunu tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez "Altın Portakal" ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs'ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.

100'ün üstünde oyun oynadı. 100'e yakın oyun sergileyen başarılı oyuncu, 1984'te Roma'daki İtalyan Kültür Birliğince "Adalaide Ristori" ödülüne layık görüldü.Yıldız Kenter, 37 yıldır sahne hocalığı yaptı. 1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivalinde "Hanım" filmindeki rolüyle "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü aldı. 1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübünün "The Melvin Jones" ile ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz "En İyi Kadın Oyuncu", üç kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülüne laik görüldü. 1994'te "Olağanüstü Yorum" ödülünü alan Kenter, Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz kadınından biri ilan edildi. Aynı zamanda "Mevlana Kardeşlik ve Barış Ödülü'' verildi.

1996'da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından "En İyi Kadın Oyuncu" ödülü alan oyuncu, 19 Mayıs 1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından onur ödülü verildi. 1998'de Ankara Sanat Kurumu "Yılın Kadın Sanatçısı" ödülü, 1998 Muhsin Ertuğrul onur ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, 1999'da Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülü almaya hak kazandı.

Yıldız Kenter, yaşa bağlı solunum yetmezliği sebebi ile 17 Kasım 2019 tarihin de 91 yaşında hayatını kaybetti.

DİZİLERİ - FİLMLERİ

1951 Vatan İçin

1964 Ağaçlar Ayakta Ölür

1965 İsyancılar

1966 Pembe Kadın

1967 Yaşlı Gözler

1971 Anneler ve Kızları

1971 Elmacı Kadın

1972 Fatma Bacı

1973 Ablam

1974 Kartal Yuvası

1974 Kızım Ayşe

1974 Bir Ana Bir Kız

1983 Zulüm O

1988 Hanım

1999 Güle Güle

2001 Büyük Adam Küçük Aşk

2005 Sen Ne Dilersen

2007 Beyaz Melek

2008 Mevlana Aşkı Dansı