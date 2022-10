Doğum haritası Güneş, Ay ve gezegenlerin gün ay ve saat bazında konumlarının listelendiği gök günlüklerine göre ve coğrafi konumlar dikkate alınarak hesaplanır ve çıkarılır. Geçmişte elle yapılan bu hesaplamalar artık yazılımlar yoluyla yapılmaktadır. Yıldız anlamına gelen "astro" ve bilgi anlamına gelen "logos" kelimelerinden oluşan astrolojide bu haritalar yorumlanır. Peki, Yıldız Haritası nedir? Doğum Haritası nasıl hesaplanır? Doğum Haritası ne işe yarar? İşte detaylar haberimizde...

DOĞUM HARİTASI NEDİR?

Doğduğumuz anda ve coğrafyada, gökyüzündeki Güneş, Ay ve gezegenlerin konumları her kişinin kendine özgü ve özel astrolojik doğum haritasını başka deyişle yıldız haritasını oluşturuyor. Peki doğum haritası nedir? Doğduğumuz anda ve coğrafyada, gökyüzündeki Güneş, Ay ve gezegenlerin konumları her kişinin kendine özgü ve özel astrolojik doğum haritasını başka deyişle yıldız haritasını oluşturuyor. Her şeyin başı insanın kendini tanıması. Hangi zaman diliminde, hangi koşullara, ne şekilde doğduğumuz tüm geleceğimizi belirleyebiliyor. Her kişinin doğum haritası (yıldız haritası) kendine özel. Zira doğum tarihi, saati ve yerine göre çıkarılan her harita bir diğerinden farklı bir görünüm sergiliyor. Matematiksel ve astronomik hesaplamalarla çıkartılan astrolojik doğum haritaları Güneş, Ay ve gezegen konumlarının yanı sıra bunların birbirleriyle olan ilişkilerini, başka deyişle aralarındaki açıları da tespit ediyor. Ayrıca doğum anında Ay'ın Güneş ile olan ilişkisi, doğmadan önce yaşanan yeni ay ve dolunaylar, Güneş tutulmaları astrolojik doğum haritalarının yorumunda önemli yere sahip.

Doğum haritası için doğduğumuz gün-ay-yıl dışında, doğum yeri (şehir) ve saati en önemli detaylardır. Sadece bize ait bilgilerden oluşan bu göksel anın fotoğrafı, parmak izimiz gibi evrende sadece bize ait bir hikâyeyi anlatır. O yüzden doğum haritamız sadece bize özeldir. Dakikalarla ve saniyelerle değişen detaylar bulunduğundan doğum saati çok kritiktir. Doğum anımızdaki aynı gökyüzü kombinasyonu yaklaşık 26.000 yılda bir tekrarlıyor. Orda da biz aynı biz olmuyoruz. Kaptan aynı kaptan değil yani…

Geçmiş soy ve ata karmalarımız, hayatımızda sürekli tekrarlayan döngüler, kişiliğimiz, yeteneklerimiz, ilişkilerimiz hakkında detaylı referans veren doğum haritalarımız, kendi benliğimizle tanışmamızda en önemli araç aslında.

DOĞUM HARİTASI NASIL HESAPLANIR?

Doğum haritası çıkarmak için ihtiyacınız olan şey üç adet bilgidir: Doğum günü, doğum saati (dakikası) ve doğum yeri. Bu bilgiler çoğu doğum belgesinde zaten yer alıyor. Eğer elinizde doğum belgeniz yoksa, doğduğunuz hastaneden bir kopyasını isteyebilirsiniz. Enlemdeki birkaç derece veya birkaç dakikalık zaman farkı doğum haritanızda fark yaratabileceği için bu bilgileri olabildiğince doğru şekilde almak oldukça önemlidir.

Doğum saatinizi kesin olarak bilmiyorsanız doğum haritası hesaplama yine de mümkündür, ancak bazı önemli bilgiler eksik olacaktır. Bu durumda yıldız haritası için çok önemli olan yükselen burcunuzu ve hangi gezegenlerin hangi evlere düştüğünü doğru bir şekilde bulamazsınız. Yükselen burcunuz haritanızdaki ana bileşenlerden biridir. Doğum haritası çıkarma için yapabildiğiniz kadar yakın bir doğum saati tahmininde bulunun veya onu öğlen 12.00 olarak girin.

DOĞUM HARİTASI NE İŞE YARAR?

Bir astrolog doğum haritanızda neleri görebilir? Astroloji haritası (yıldız haritası), kalıplarınız ve tercihleriniz hakkında şaşırtıcı bilgiler ortaya çıkarabilir. Bu yüzden doğum haritası hesaplama, kendi kör noktalarınızı anlamanın ve bu bilgiyi kişisel gelişim için kullanmanın mükemmel bir yoludur. Doğum haritası yorumlama ile hangi yeteneklerinizin üzerine gitmeniz ve hangi zayıf yönlerinizi geliştirmeniz gerektiğini öğrenebilirsiniz. Tipik olarak bir doğum haritası şu bilgiler aranır:

Yükselen burç ve 12 astrolojik evde hangi gezegenin olduğu,

Venüs, Mars, Ay burcu ve aşk evi,

Daha çok çalışmanız gereken şeyler için Satürn burcu, şanslı olabileceğiniz yerler için Jüpiter burcu,

Herhangi iki gezegen arasında oluşan önemli açılar

Bir burçta 3 veya daha fazla gezegen varsa kişi için belirli bir enerjinin ağır bir konsantrasyonunu oluşturan "stellium",

Haritadaki elementlerin dengesi (ateş, toprak, hava ve su burçlarındaki gezegenler),

Haritadaki niteliklerin dengesi (ana, değişken ve sabit burçlardaki gezegenler),

Gezegenlerin oluşturduğu desen (7 tane klasik harita şekli vardır).

Bilgili ve deneyimli bir astrolog, haritanızdaki elementleri ve nitelikleri toplayabilir ve doğum haritanızı yorumlayabilir. Bir özelliğin eksikliği veya diğerinin baskınlığı varsa, yaşamınıza pratik olarak nasıl daha fazla denge getirebileceğiniz konusunda tavsiyelerde bulunabilir.

DOĞUM HARİTASI BİZE NE ANLATIYOR?

Doğum haritası kişinin duruşu, görünümü başta olmak üzere hayatı, potansiyeli, imkanları hakkında pek çok bilgi veriyor. Bu haritalar temel alınarak kullanılan astrolojik tekniklerle geleceğe yönelik öngörümler yapılabiliyor. Bu öngörüler özellikle belirli tarihlerin önceden seçilmesinde, belirlenmesinde kılavuz olabiliyor. Belirli dönemlerde ve zamanlarda beklenen astrolojik görünümler ve etkileri önceden hazırlıklı veya planlı olunmasını sağlayabiliyor. Hedef, strateji belirlemek, bir yol haritası çizebilmek astroloji haritaları sayesinde çok daha kolay olabiliyor. Çocuklar için çıkarılan doğum haritaları, onların güçlü zayıf noktalarına ve potansiyellerine göre geleceklerinin şekillendirilmesine yardımcı olabiliyor. İlişki haritaları doğru eş, ortak, arkadaş seçiminde yol gösterici olabiliyor veya mevcut ilişkinizin durumu veya gidişatı hakkında yol gösterebiliyor.