Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan şarkıcı Hülya Avşar, "Yıldız De Bana" isimli yarışmayla ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Heyecanla beklenen Yıldız De Bana yarışmasının jürilerinin kim olacağı ise merak ediliyor. Arama motorlarında ise Yıldız De Bana yarışması jürileri kim? sorusu aratılıyor.

Yıldız De Bana yarışması jürileri kim? sorusu merak ediliyor. Hande Yener ve İrem Derici başta olmak üzere birçok ünlü ismin keşfedilmesine ön ayak olan Hülya Avşar, yepyeni bir yarışmayla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Avşar, jüri koltuğunda oturacağı yeni yarışma Yıldız De Bana'da sektöre yeni oyuncular kazandıracak. Merak edilenler arasında ise Yıldız De Bana yarışması jürileri kim? sorusu yer alıyor.

YILDIZ DE BANA YARIŞMASI JÜRİLERİ KİM?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Yaşar ve Efe İrvül'ün patronu olduğu Pastel Film imzalı yarışma Kanal D'de seyirciyle buluşacak. Yıldız De Bana yarışmasında oyuncu koçluğunu Hamdi Alkan yapacak. Alkan yarışmacıların oynayacakları metinlerle ilgilenecek ve onları jüri üyelerine karşı savunacak. Kerem Alışık da her hafta canlı olarak yayınlanacak olan yarışmada sektöre genç isimlerin katılmasına ön ayak olacak. Yarışmanın 3. jüri üyesi ise başarılı oyunculuk performansının yanı sıra son günlerde değişimiyle gündeme gelen Büşra Pekin. Mart ayında yayınlaması planlanan yarışmanın elemeleri yakında 7 ilde yapılacak.