Kanal D'nin yeni yarışması Yıldız De Bana ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. Yarışmanın ilk bölümü sonrasında jürileri ve yarışmacıları araştırılmakta. Peki, Yıldız De Bana jürileri, yarışmacıları kimler? Yıldız De Bana hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...

Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın yaptığı Yıldız De Bana yarışması Kanal D'de seyircisiyle buluştu. İlk bölümüyle ekranlara gelen Yıldız De Bana'nın jüri koltuğunda kimlerin yer aldığı araştırılıyor. Kanal D'nin yeni yarışması Yıldız De Bana'nın hangi gün yayınlandığı merak konusu oldu. Peki, Yıldız De Bana jürileri, yarışmacıları kimler? Yıldız De Bana hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda? Detaylar haberimizde...

YILDIZ DE BANA JÜRİ ÜYELERİ!

Yıldız De Bana'nın jüri üyelerinde Büşra Pekin, Zafer Algöz ve Hülya Avşar yer almaktadır. Yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın üstlendiği Yıldız De Bana programının sunuculuğunu ise Tansel Öngel yapmaktadır.

YILDIZ DE BANA HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Yeni yarışma Yıldız De Bana Cuma günü saat 20.00'da Kanal D ekranlarında seyircisiyle buluşmaktadır.