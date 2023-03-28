Kanal D'nin, oyunculuk sektörüne yeni yüzler ve yetenekler kazandırmaya hazırlanan, yarışma programı "Yıldız De Bana" Cuma akşamı 20.00'da canlı yayınla izleyicisi ile buluşacak. Peki, Yıldız De Bana hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

Yayınlanan ilk tanıtımı ile büyük merak uyandıran, jüri koltuğuna Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz'ün oturduğu yarışmanın yaratıcı yönetmenliğini ise Hamdi Alkan üstleniyor.Peki, Yıldız De Bana hangi kanalda, ne zaman başlayacak?

YILDIZ DE BANA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Yayınlanan ilk tanıtımı ile büyük merak uyandıran, jüri koltuğunda Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz'ün oturduğu yarışmanın sunuculuğunu projeleriyle adından başarıyla söz ettiren oyuncu Tansel Öngel yapacak.

Ekran başındaki seyircilere eğlenceli vakit geçirtecek, 9 kadın ve9 erkek yarışmacı olmak üzere toplam 18 yarışmacının yer alacağı, yaratıcı yönetmenliğini Hamdi Alkan'ın üstleniyor.

Pastel Yapım imzalı, "Yıldız De Bana" Cuma akşamı 20.00'da canlı yayınla Kanal D'de…

YILDIZ DE BANA SUNUCULARI KİM?

Yayınlanan ilk tanıtımı ile büyük merak uyandıran, jüri koltuğunda Hülya Avşar, Büşra Pekin ve Zafer Algöz'ün oturduğu yarışmanın sunuculuğunu projeleriyle adından başarıyla söz ettiren oyuncu Tansel Öngel yapacak.

Yıldız De Bana ile ekrana dönecek olan sevilen sanatçı Hülya Avşar: "Başvurular çok yoğun. Heyecanlıyım, mutluyum…İçinde her türlü duyguyu barındıran ama özünde yüzümüzü güldüren eğiten ve sonunda emeklerin karşılığı olan muhteşem bir program. Binlerce gencin geleceğini belirleyeceğine inanıyorum." dedi.

Yıldız De Bana ile ekrana dönecek olan sevilen oyuncu Büşra Pekin: "Bu program için çok heyecanlıyım. Sektöre yeni ve yetenekli isimler kazandırmayı amaç edinmiş bir program…Ve amaca doğru ilerlerken çok eğleneceğiz. Gençler için önemli bir fırsat, Kanal D ekranında yeteneklerini gösterecekler ve umarım jüri olarak biz de seyirci de izlemeye doyamayacağız." dedi.