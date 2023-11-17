Haberler ›› Turizm ›› Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaz gelinliğini giydi

Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaz gelinliğini giydi

Sivas'ın en genç ve ekonomik kayak merkezi olan Yıldız Dağı Kayak Merkezi beyaz gelinliğini giydi. Sivas'ta dün akşam saatlerinde etkili olan yağışlı hava yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. Kent merkezine uzaklığı 58 kilometre olan 2 bin 551 rakımlı Yıldız Dağı Kayak Merkezine mevsimin ilk karı düştü. Hava sıcaklığının hissedilir derecede düştüğü kayak merkezi adeta beyaz gelinliğine giydi.