Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Birçok dizi ve filmlerde rol alan Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında ve nereli araştırılıyor. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli?

İzmir doğumlu olan Yıldız Çağrı Atiksoy 1986 yılında dünyaya geldi. Eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir ve Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli olduğu merak ediliyor. Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli? Yıldız Çağrı Atiksoy biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY KİMDİR ?

Yıldız Çağrı Atiksoy,1 Nisan 1986, İzmir,Türk dizi oyuncusu. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi 'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı.Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırmaktadır.

Filmografisi

2017 Savaşçı Aslı Özkaynak Televizyon Dizisi

2015 Evli ve Öfkeli Mine Televizyon dizisi

2014-2015 Yedi Güzel Adam Zehra Televizyon dizisi

2013 Görüş Günü Kadınları Gülay Televizyon dizisi

2010 - 2013 Öyle Bir Geçer Zaman ki Berrin Akarsu Taşer Televizyon dizisi

2009 Bahar Dalları Bahar Ziyadegil Televizyon dizisi

2008 Kayıp Prenses Defne Televizyon dizisi

2008 Gazi Leyla/Aslı Televizyon dizisi

2008 Miras İrem Film

2007 Yersiz Yurtsuz Hazal Şanoğulları Televizyon dizisi

2006 Ah İstanbul Ahu Televizyon dizisi

2006 Yağmurdan Sonra Işık Karuzo Televizyon dizisi

2005 Aşk Oyunu Gülşen/Ayşen Televizyon dizisi

2004 Büyük Buluşma 1.Sezon Bölüm Oyuncusu Televizyon dizisi