Yıldız Çağrı Atiksoy kimdir? Yıldız Çağrı Atiksoy hayatı ve biyografisi! Yıldız Çağrı Atiksoy kaç yaşında, nereli?

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YILDIZ ÇAĞRI ATIKSOY KİMDİR?

Doğum tarihi: 1 Nisan 1986

36 yaşında

Karşıyaka, Türkiye

Boy: 1,76 m

Yıldız Çağrı Atiksoy (d. 1 Nisan 1986, Ankara), Türk dizi oyuncusudur. İki yıl İzmir Ege Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi alan sanatçı daha oyunculuk eğitimine Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde devam etti. Ayrıca Plato Film, "Sinema Teknik ve Oyunculuk" eğitimi de almıştır. 2010-2013 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisindeki Berrin Akarsu karakteriyle yıldızı parladı. Daha sonra Yedi Güzel Adam isimli dizide de Zehra karakterine hayat verdi. Bu diziden sonra Savaşçı dizisinde Aslı Özkaynak karakterini canlandırdı. Ayrıca TRT 1'de yayımlanan Şampiyon dizisinde Suna karakterini canlandırmıştır. Günümüzde ise, Atv'de yayınlanan Kuruluş Osman adlı dizide 47. bölüm itibariyla Malhun Hatun karakterini canlandırmaktadır.

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