Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi mi? Yıldız Çağrı Atiksoy eşi kim?
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Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy evli mi? sorusu merak edildi. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi mi? Yıldız Çağrı Atiksoy eşi kim? İşte detaylar…
Kuruluş Osman dizisindeki rolüyle dikkat çeken ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy evli mi? sorusu dizinin takipçileri tarafından araştırılıyor. Peki, Yıldız Çağrı Atiksoy evlendi mi? Yıldız Çağrı Atiksoy eşi kim? Detaylar haberimizde…
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY EVLENDİ Mİ?
Ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, Berk Oktay ile dün akşam gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.
YILDIZ ÇAĞRI ATİKSOY EŞİ KİM?
Yıldız Çağrı Atiksoy, 2 yıldır birliktelik yaşadığı oyuncu Berk Oktay ile geçtiğimiz şubat ayında nişanlanmıştı. İkili dün akşam gerçekleşen törenle dünyaevine girdi.