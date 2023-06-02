Yıldırım Tuğrul Türkeş yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş kimdir?

Yıldırım Tuğrul Türkeş yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş yemin etti mi? merak ediliyor. Meclis yemin töreni bugün gerçekleşiyor. Yıldırım Tuğrul Türkeş yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş yemin etti mi? soruları gündeme geliyor. Peki, Yıldırım Tuğrul Türkeş yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş yemin etti mi?

İYİ Partili Ayyüce Türkeş yemin etti, alkışlayanlardan biri de ağabeyi AK Partili vekil Tuğrul Türkeş oldu

TBMM'de 28. dönem yemin töreni, Meclis'in en yaşlı üyesi olan Devlet Bahçeli'nin yeminiyle başladı. Yıldırım Tuğrul Türkeş yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş yemin etti mi? soruları araştırılıyor. Yıldırım Tuğrul Türkeş yemin etti mi? 28. Dönem milletvekili Yıldırım Tuğrul Türkeş yemin etti mi? Detaylar haberimizdedir…

28. DÖNEM MİLLETVEKİLİ YILDIRIM TUĞRUL TÜRKEŞ KİMDİR?

İstanbul - 1954, Alparslan, Muzaffer Şükriye.

İktisatçı, İş Adamı; Hacettepe Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Ekonomi Bölümünü bitirdi.

Ticaret Bakanlığında Basın Danışmanlığı, Ortadoğu gazetesinde Yönetim Kurulu Başkanlığı, PETKİM AŞ ve T.C. Kalkınma Bankasında Yönetim Kurulu Üyeliği, çeşitli şirketlerde yöneticilik ve ortaklık yaptı. Aydınlık Türkiye Partisi Kurucu Üyeliği ve Genel Başkanlığı görevini üstlendi. Akşam ve Son Havadis gazeteleri ile Yeni Harman haftalık dergisinde köşe yazarlığı yaptı.

23, 24, 25 ve 26. Dönemde Ankara Milletvekili seçildi. 63, 64 ve 65. Hükûmetlerde Başbakan Yardımcısı olarak görev aldı.

İngilizce bilen Türkeş, 4 çocuk babasıdır.