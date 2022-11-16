Yıldırım Önal kimdir, kaç yaşında vefat etti? Yıldırım Önal'ın rol aldığı filmler hangileri? Yıldırım Önal'ın oynadığı dizi ve filmler listesi!

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Yıldırım Önal geliyor. Peki, Yıldırım Önal kimdir, aslen nereli, kaç yaşında vefat etti? Yıldırım Önal'ın rol aldığı dizi ve filmler hangileridir? İşte tüm liste...

Yıldırım Önal, Türk tiyatro ve sinema oyuncusu ve yönetmendir. Peki, Yıldırım Önal kimdir, kaç yaşında vefat etti? Yıldırım Önal'ın rol aldığı diziler hangileri? Yıldırım Önal'ın oynadığı dizi ve filmler nelerdir?

YILDIRIM ÖNAL KİMDİR?

Yıldırım Önal (11 Ekim 1931, İzmir - 10 Ekim 1982), Türk tiyatro ve sinema oyuncusu ve yönetmendir. Kendine özgü konuşma biçimi ve etkileyici sesiyle oluşturduğu üslupla dikkati çekmiştir.

YILDIRIM ÖNAL'IN HAYATI VE BİYOGRAFİSİ

1931 yılında İzmir'de doğdu. 1953'te Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünü bitirdi. Aynı yıl sahneye çıktığı Devlet Tiyatroları'nda, kısa bir ara dışında 1963'e değin oynadı. Schiller'den Maria Stuart (1953), Reşat Nuri Güntekin'den Tanrıdağı Ziyafeti (1954), Turgut Özakman'dan Güneşte On Kişi (1954), Cevat Fehmi Başkut'tan Harput'ta Bir Amerikalı (1955), Shakespeare'den On İkinci Gece (1955), Gerhart Hauptmann'dan Rose Bernd (1962) gibi oyunlarda rol aldı.Özellikle Edmund Morris'in Tahta Çanaklar (1956), Özakman'ın Duvarların Ötesi (1958) ve Tennessee Williams'ın Arzu Tramvayı'ndaki (1960) tiplemeleriyle büyük övgü topladı.

Sonraki yıllarda zaman zaman özel tiyatrolarda da çalıştı. Arena Tiyatrosu'nda oynadığı George Bernard Shaw'dan Sezar ve Kleopatra (1963) oyunuyla İlhan İskender Armağanı'nı kazandı. 1966 yılında Ertuğrul Anadol ile birlikte "Tiyatrom Topluluğu" adlı tiyatro topluluğunu kurdu. 1970'lerin ortalarında bir kez daha Devlet Tiyatroları'na döndü. 1977'de TRT'ye seslendirme yönetmeni oldu.

1970'lerde tiyatrodan koparak kendini sinema ve televizyon çalışmalarına verdi. 1973'te Dinmeyen Sızı filmindeki rolüyle Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'nü kazandı.

1977 yılında TRT'de seslendirme yönetmeni oldu.

Önal, bir turne için gittiği İzmir'de beyin kanamasından öldü.

YILDIRIM ÖNAL KAÇ YAŞINDA VEFAT ETTİ?

Yaşamının son yıllarında yaşadığı ekonomik sıkıntı yüzünden kazandığı Altın Portakal Ödülü'nü alışveriş karşılığı mahalle bakkalına vermiş; bakkal, Önal'ın ölümünden sonra ödülü kızına geri vermişti. Bu olayın anısına 1999'dan beri her yıl, bir sinema emekçisine Antalya Altın Portakal Film Festivali kapsamında "Yıldırım Önal Anı Ödülü" verilmektedir.

Sanatçının Foto-Finiş dizi filmindeki "Karım Stella da beni terk etti" repliği ünlüdür.

YILDIRIM ÖNAL'IN ROL ALDIĞI YAPIMLAR

Tiyatro

Rol aldığı tiyatro oyunları

1951: Cyrano de Bergerac (oyun): Turan Oflazoğlu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1953: Güzel Helena: Selehattin Batu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1953: Lady Frederick: W. Somerset Maugham - Ankara Devlet Tiyatrosu

1953: Şemsiyeli Adam: W. Diner\W. Morum - Ankara Devlet Tiyatrosu

1954: Bir Ümit İçin: Emmanuel Robles - Ankara Devlet Tiyatrosu

1954: Güneşte On Kişi: Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu

1954: Onunikinci Gece: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu

1954: Tanrı Dağı Ziyareti: Reşat Nuri Güntekin - Ankara Devlet Tiyatrosu

1954: Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş): Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1954: Tilki (oyun): Ben Johnson - Ankara Devlet Tiyatrosu

1955: Genç Osman: Edmond Rostand - Ankara Devlet Tiyatrosu

1955: Harput'da Bir Amerika'lı: Cevat Fehmi Başkut - Ankara Devlet Tiyatrosu

1955: Haydutlar: Friedrich Schiller - Ankara Devlet Tiyatrosu

1955: Nora (Bir Bebek Evi): Henrik İbsen - Ankara Devlet Tiyatrosu

1955: Oğuz Ata: Selahttin Batu - Ankara Devlet Tiyatrosu

1956: III. Selim: Celal Esad Arseven - Ankara Devlet Tiyatrosu

1956: Korku (oyun): Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1956: Tahta Çanaklar: Edmund Morris - Ankara Devlet Tiyatrosu

1957: Onunikinci Gece: William Shakespeare - Ankara Devlet Tiyatrosu

1957: Sevmek (oyun): Paul Geraldy - Ankara Devlet Tiyatrosu

1958: Duvarların Ötesi: Turgut Özakman - Ankara Devlet Tiyatrosu

1959: Arzu Tranvayı: Tennessee Williams - Ankara Devlet Tiyatrosu

1959: Günden Geceye: Eugene O'Neill - Ankara Devlet Tiyatrosu

1960: Babamızın Evinde Hayat: Clarance Day\Howard Lindsay\Russel Crouse - Ankara Devlet Tiyatrosu

1960: Şair Ruhu: Eugene O'Neill - Ankara Devlet Tiyatrosu

1961: Bir Donkişot: Jean Anouilh - Ankara Devlet Tiyatrosu

1961: Kocaoğlan (oyun): Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1961: Kocaoğlan: Orhan Asena - Ankara Devlet Tiyatrosu

1962: Foto Finiş: Peter Ustinov - Ankara Devlet Tiyatrosu

1962: Rose Bernd: Gerhart Hauptmann - Ankara Devlet Tiyatrosu

1965: Köşebaşı: Ahmet Kutsi Tecer - Ankara Devlet Tiyatrosu

Yönettiği tiyatro oyunları

1960: Babamızın Evinde Hayat: Clarance Day\Howard Lindsay\Russel Crouse - Ankara Devlet Tiyatrosu

Filmografi

1964: Hostes Hanım

1969: Vatan ve Namık Kemal

1971: Aşk Hikayesi

1971: Ayşegül

1971: Baba

1971: Bayan Bacak Ve Tabanca Bıçak

1971: Çıplaklar

1971: Mavi Eşarp

1971: Şimdi Silahlar Konuşacak / Pekos Bill

1971: Sürgünden Geliyorum

1971: Vahşi Çiçek

1972: Asi Kalpler

1972: Aşkların En Güzeli

1972: Azat Kuşu

1972: Baskın

1972: Bir Garip Yolcu

1972: Dinmeyen Sızı

1972: Gece

1972: İlk Aşk

1972: Kahbe / Bir Kız Böyle Düştü

1972: Sahtekar

1972: Şehvet Kurbanı

1972: Vahşi Bir Kız Sevdim

1972: Yaralı Kurt

1973: Ablam

1973: Gülerken Ağlayanlar

1973: Gurbetçiler

1973: İhanet

1973: Kızım

1973: Kurt Yemini

1973: Lekeli Kadın

1973: Talihsizler

1973: Teslim Ol Baba

1974: Ceza

1974: Düşmanlarım Çatlasın

1974: Fedai

1974: İstek

1974: Mağlup Edilemeyenler

1974: Tek Başına

1974: Zavallılar

1974: Zindan

1974: Zavallı: Bodur Cani

1976: Gurbetçiler Dönüyor

1981: Milcan

1982: Yaşamak Seninle Güzel

Ödüller