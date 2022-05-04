Yıldırım Gürses kimdir? Yıldırım Gürses nereli, şarkıları, neden öldü?

1938 yılında hayata gözlerini açan Yıldırım Gürses'in kim olduğu merak ediliyor. Şarkıları ve eserleri ile geçtiğimiz haftalarda programa damga vuran Gürses hakkında detaylar merak edildi. Peki, Yıldırım Gürses kimdir? Yıldırım Gürses nereli? Yıldırım Gürses şarkıları neler? Yıldırım Gürses neden öldü?

YILDIRIM GÜRSES KİMDİR

21 Ocak 1938 yılında Bursa'da dünyaya gelen Yıldırım Gürses, liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde okudu ve Ankara İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi'ni kazanarak üniversite eğitimine devam etti. Yirmi yaşında 1959 yılında Ankara Devlet Operası imtihanına girdi ve Türkiye birincisi oldu. Opera'da 7-8 ay çalıştıktan sonra ayrıldı ve TRT Ankara Radyosu sınavını yine üstün başarıyla birincilikle kazanarak çalışmalarına burada devam etti, 1961 yılında üniversiteden mezun oldu. Bu yıllarda kendi bestelerini "Kazablanka Gazinosu"'nun sahnelerinde seslendiriyordu.

YILDIRIM GÜRSES NEDEN ÖLDÜ?

18 Kasım 2000 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucunda Yıldırım Gürses, 62 yaşında hayatını kaybetti.

YILDIRIM GÜRSES ŞARKILARI NELER?

45'likler

1965 Canım İstanbul / Gençliğe Veda 1965 Gençliğe Veda / O Şarkı 1967 Mazideki Aşk / Nişan Yüzüğü 1968 Son Mektup / Bir Kırık Kalp 1968 Randevu / Ayrılık Kampanası 1968 Sen / Anlamadın Aşkımı Sen 1969 Gurbet Kuşları / Kimbilir 1969 Son Gol / Son Maç 1969 Sonbahar Rüzgârları / Eski Sevdâ 1970 Yarım Kalan Saadet / Unutulmayan Şarkı 1970 Alın Yazım / Ayrılık Rüzgârı 1971 Bir Garip Yolcu / Aşkına Doyum Olmaz 1972 Yorgun Yıllar / Son Sözün Bu Mu 1972 Gurbet / Aşkımın Vebali 1973 Hüsran / Gurbete Giden Yıllar 1973 Postacı / Sevmek Çok Zor

Albümler

1978 Gençlige Veda – Doguş Plak 1979 Takvim Yaprakları – Doguş Plak 1983 Bir Hoş Sada – Oscar Plak 1984 Hoş Sada 2 – Oscar Plak 1985 Çoban Yıldızı – Oscar Plak

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