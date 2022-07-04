Yıldırım Demirören kimdir? Yıldırım Demirören kaç yaşında, nereli? Yıldırım Demirören hayatı ve biyografisi!

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Yıldırım Demirören (d. 6 Ekim 1964, İnegöl) Türk sanayici, iş adamı, spor yöneticisi ve Beşiktaş JK'nin 32. başkanı olarak 2004 ve 2012 yılları arasında görev almıştır. 27 Şubat 2012 ile 28 Şubat 2019 tarihleri arasında Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı yaptı.

Hayatı

Eğitimini İsviçre'deki Leysin American School'da tamamladı. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Demirören'in oğludur. Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürütmektedir. TÜSİAD, TUGİAD ve TABA üyesidir.

2000-2002 ve 2002-2004 dönemlerinde BJK Yönetim Kurulu Üyeliği, Asbaşkanlık ve Futbol Şube Sorumluluğu görevlerinde bulundu. 2004 yılında başkan Serdar Bilgili'nin görevi bırakması üzerine Beşiktaş JK başkanlığına seçildi. 26 Şubat 2012 tarihinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun 41. başkanı olarak seçildi. 28 Şubat 2019 tarihinde 7 yıldır sürdürdüğü Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığından istifa etti. Revna Demirören ile evli olup 3 çocuk babası olan Demirören, İngilizce bilmektedir.