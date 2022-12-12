Yılbaşında okullar tatil mi 2023? Yılbaşında kaç gün tatil? 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023 resmi tatil mi, yarım gün mü?
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Yeni yıla girmeye çok kısa bir süre kalmışken, okullar tatil mi sorusu araştırmaların konusu oldu. İçinde bulunduğumuz Aralık ayında en çok aratılan soruların başında, "Yılbaşı tatili 2 gün mü, hangi günlere denk geliyor?" yer alıyor. Peki, Yılbaşında okullar tatil mi 2023? Yılbaşında kaç gün tatil? 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023 resmi tatil mi, yarım gün mü?
Kamu ve özel sektörde çalışanlar 1 Ocak tarihinde resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle alınan tedbirlerle geride bırakılan yılbaşı bu yıl tüm coşkusuyla kutlanacak. Mevzuatta yer alan bilgiye göre Ulusal Bayram ve Genel Tatiller kanununda bu konu hakkında bilgilendirme yapıldı. Peki, Yılbaşında okullar tatil mi 2023? Yılbaşında kaç gün tatil? 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023 resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar haberimizde...
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre yılbaşı tatili 1 gün sürecek. Kanunda 31 Aralık Cumartesi gününün, yarım gün mü tam gün mü tatil olduğu bilgisi yer almıyor.1 Ocak 2023 Pazar günü ise tam gün tatil olacak. 1 Ocak günü çalışanlar için haftalık izin gününe denk geldiğinden, 31 Aralık Cumartesi günü tatil olarak düşünülüyor. Fakat,31 Aralık resmi tatil değil. Böyle olmasına karşın, bazı kurumlar çalışanlarına 31 Aralık Cumartesi günü tatil izni verebilir.
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılıyor. Buna göre 2023 yılında tatil olan günler aşağıda belirtilmiştir.
1 Ocak - Pazar - Yılbaşı
1 Mayıs - Pazartesi - Emek ve Dayanışma Günü
23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
19 Mayıs: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı
15 Temmuz - Cumartesi - Demokrasi Bayramı
30 Ağustos: Zafer Bayramı
21 Nisan - 23 Nisan: Ramazan Bayramı
28 Haziran - 1 Temmuz: Kurban Bayramı
29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı
Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür. Yani 20-21-22-23 Nisan 2023 tatildir.
Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür. Yani, 27-28-29 Haziran ve 1 Temmuz 2023 tatildir.