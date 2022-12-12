Yeni yıla girmeye çok kısa bir süre kalmışken, okullar tatil mi sorusu araştırmaların konusu oldu. İçinde bulunduğumuz Aralık ayında en çok aratılan soruların başında, "Yılbaşı tatili 2 gün mü, hangi günlere denk geliyor?" yer alıyor. Peki, Yılbaşında okullar tatil mi 2023? Yılbaşında kaç gün tatil? 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023 resmi tatil mi, yarım gün mü?

Kamu ve özel sektörde çalışanlar 1 Ocak tarihinde resmi tatil olup olmadığını sorguluyor. Geçtiğimiz sene pandemi nedeniyle alınan tedbirlerle geride bırakılan yılbaşı bu yıl tüm coşkusuyla kutlanacak. Mevzuatta yer alan bilgiye göre Ulusal Bayram ve Genel Tatiller kanununda bu konu hakkında bilgilendirme yapıldı. Peki, Yılbaşında okullar tatil mi 2023? Yılbaşında kaç gün tatil? 31 Aralık 2022 ve 1 Ocak 2023 resmi tatil mi, yarım gün mü? İşte detaylar haberimizde...

YILBAŞI TATİLİ 2 GÜN MÜ, HANGİ GÜNLERE DENK GELİYOR?

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre yılbaşı tatili 1 gün sürecek. Kanunda 31 Aralık Cumartesi gününün, yarım gün mü tam gün mü tatil olduğu bilgisi yer almıyor.1 Ocak 2023 Pazar günü ise tam gün tatil olacak. 1 Ocak günü çalışanlar için haftalık izin gününe denk geldiğinden, 31 Aralık Cumartesi günü tatil olarak düşünülüyor. Fakat,31 Aralık resmi tatil değil. Böyle olmasına karşın, bazı kurumlar çalışanlarına 31 Aralık Cumartesi günü tatil izni verebilir.

2023 YENİ YIL TAKVİMİ

Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Kanunu'na göre tatil günleri resmi ve dini bayram olarak ikiye ayrılıyor. Buna göre 2023 yılında tatil olan günler aşağıda belirtilmiştir.

2023 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ

1 Ocak - Pazar - Yılbaşı

1 Mayıs - Pazartesi - Emek ve Dayanışma Günü

23 Nisan: Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı

19 Mayıs: Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı

15 Temmuz - Cumartesi - Demokrasi Bayramı

30 Ağustos: Zafer Bayramı

2023 DİNİ TATİLLER TAKVİMİ

21 Nisan - 23 Nisan: Ramazan Bayramı

28 Haziran - 1 Temmuz: Kurban Bayramı

29 Ekim: Cumhuriyet Bayramı

RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı; Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 3,5 gündür. Yani 20-21-22-23 Nisan 2023 tatildir.

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?

Arefe günü saat 13.00'ten itibaren 4,5 gündür. Yani, 27-28-29 Haziran ve 1 Temmuz 2023 tatildir.