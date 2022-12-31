Senenin son gününün gelmesi ile birlikte 1 Ocak tarihin resmi tatil olması nedeniyle Yılbaşında marketler açık mı? Sorusu gündemde yer alıyor. Marketlerden alışveriş yapmak isteyen birçok kişi Yılbaşında marketler kaça kadar açık? Sorusunu merak ediyor. Peki, Yılbaşında marketler açık mı? Yılbaşında marketler kaça kadar açık? Yılbaşında marketler kaçta kapanıyor?

Yılbaşında marketler açık mı? Sorusu, özellikle yılbaşında, yılbaşı alışverişi yapmak isteyen birçok vatandaş tarafından merak konusu haline geliyor ve Yılbaşında marketler kaça kadar açık? Yılbaşında marketler kaçta kapanıyor? Soruları ile birlikte arama motorları üzerinde sorgulatılıyor. A101, Bim, Şok, Migros gibi farklı marketlerin saat kaçta kapanacağı akıllarda soru işareti bırakıyor. Peki, Yılbaşında marketler açık mı? Yılbaşında marketler kaça kadar açık? Yılbaşında marketler kaçta kapanıyor?

YILBAŞINDA MARKETLER AÇIK MI?

31 Aralık tarihinde ve yılbaşının resmi tatil olması, marketlerin çalışma saatini etkilemeyecek. Buna göre market ve market zincir markaları, olağan çalışma saatleri içerisinde hizmet vermeye devam edecek. A101, Bim, Şok, Migros gibi farklı marketlerin çalışma saatleri ise aşağıda yer almaktadır.

YILBAŞINDA A101 KAÇTA KAPANIYOR?

Hafta içi ve Hafta sonu: 21.30 A101 kapanış saatidir. Buna göre yılbaşında normal saatlerinde hizmet vermesi nedeniyle21.30 A101 yılbaşı kapanış saatidir.

1 OCAK BİM MARKET AÇIK MI?

BİM marketleri her gün 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

YILBAŞINDA ŞOK MARKETLERİ AÇIK MI?

ŞOK marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir. Diğer marketlerde olduğu gibi bazı bölgelerde 10.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.