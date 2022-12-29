Yılbaşının yaklaşması ile birlikte birçok kişi tarafından Yılbaşında kar yağacak mı? Sorusu gündemde yer alıyor ve merak konusu oluyor. Konuya ilişkin merak edilen bir diğer soru ise Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? Yılbaşında kar var mı? Soruları oluyor. Peki, Yılbaşında kar yağacak mı? Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? Yılbaşında kar var mı? İşte Yılbaşı İstanbul hava durumu!

Yılbaşında kar yağacak mı? Sorusu, özellikle yılbaşı programı yapmakta olan birçok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Havaların ülke genelinde soğuması ile birlikte Yılbaşında kar var mı? Sorusu, gündemdeki yerini aldı. Bu haberimizde birçok kişi tarafından merak edilmekte olan Yılbaşında kar yağacak mı? Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? Sorularını yanıtlayacağız. Peki, Yılbaşında kar yağacak mı? Hafta sonu İstanbul yağışlı mı? Yılbaşında kar var mı? İşte Yılbaşı İstanbul hava durumu!

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanmakta olan verilere göre 1 Ocak 2023 tarihinde ülke genelinde beklenen hava hadisesi aşağıda yer almaktadır. Bu hafta içerisinde ülke genelinin çoğuna yoğun bir sis hâkim. Yer yer ise kar yağışı görmek, Aralık ayının başlarından itibaren mümkün oluyor. İşte 1 Ocak 2023 Türkiye geneli hava durumu tahmini;

Önümüzdeki 5 gün için İstanbul hava durumu tahmini ise şu şekilde;