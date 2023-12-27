YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta İstanbul'a kar yağacak mı? Kar yağışı olan iller hangisi?

İstanbul'da kar yağışı var mı ve yılbaşında kar yağacak mı merak ediliyor. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta İstanbul'a kar yağacak mı sorusu gündeme gelirken, kar yağışı olan iller hangisi olduğu araştırılıyor. Yılbaşında hangi illere kar yağacak ve kar yağışı var mı sorularına yanıt aranıyor. Yılbaşında kar yağacak mı? 1 Aralık ve 1 Ocak'ta İstanbul'a kar yağacak mı? Kar yağışı olan iller hangisi? Detaylar haberimizdedir…

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, 27 Aralık 2023 ve 2 Ocak 2024 tarihleri arası hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını ifade ederken ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI OLAN İLLER HANGİSİ?

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in batı kesimleri, İzmir'in kuzey ve batı ilçeleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Ankara: Az bulutlu 13

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15

İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 17

Adana: Az bulutlu 21

Antalya: Az bulutlu 22

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 18

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 18

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5

Diyarbakır: Az bulutlu 11

Hava sıcaklığı: Karadeniz'de 3 ila 7° artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.