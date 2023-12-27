YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI? 31 Aralık ve 1 Ocak'ta İstanbul'a kar yağacak mı? Kar yağışı olan iller hangisi?
Yılbaşında kar yağacak mı ve hangi illerde kar yağacak merak ediliyor. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta kar yağışı beklenen iller gündeme gündeme geliyor. İstanbul'da kar yağacak mı ve bu hafta sonu kar yağışı var mı sorularına yanıt aranıyor. Peki, yılbaşında kar yağacak mı? 1 Aralık ve 1 Ocak'ta İstanbul'a kar yağacak mı? Kar yağışı olan iller hangisi?
İstanbul'da kar yağışı var mı ve yılbaşında kar yağacak mı merak ediliyor. 31 Aralık ve 1 Ocak'ta İstanbul'a kar yağacak mı sorusu gündeme gelirken, kar yağışı olan iller hangisi olduğu araştırılıyor. Yılbaşında hangi illere kar yağacak ve kar yağışı var mı sorularına yanıt aranıyor. Yılbaşında kar yağacak mı? 1 Aralık ve 1 Ocak'ta İstanbul'a kar yağacak mı? Kar yağışı olan iller hangisi? Detaylar haberimizdedir…
YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre, 27 Aralık 2023 ve 2 Ocak 2024 tarihleri arası hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağını ifade ederken ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KAR YAĞIŞI OLAN İLLER HANGİSİ?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Balıkesir'in batı kesimleri, İzmir'in kuzey ve batı ilçeleri, Rize'nin doğu ilçeleri ve Artvin çevrelerinin yağmur ve sağanak, Artvin'in yüksek kesimleri ile Ardahan çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bu akşam saatlerinde Artvin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
- Ankara: Az bulutlu 13
- İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı 15
- İzmir: Parçalı ve çok bulutlu, , öğle saatlerine kadar yağmur ve sağanak yağışlı 17
- Adana: Az bulutlu 21
- Antalya: Az bulutlu 22
- Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, iç ve doğu kesimleri yağmur ve sağanak yağışlı 18
- Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı 18
- Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 5
- Diyarbakır: Az bulutlu 11
Hava sıcaklığı: Karadeniz'de 3 ila 7° artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgar: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'da yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.
Haftalık Hava Tahmini— Meteoroloji (MGM) (@meteoroloji_twi) December 26, 2023
???(27 Aralık 2023- 2 Ocak 2024)
Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. pic.twitter.com/Qg5BluRunn