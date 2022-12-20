Aralık ayının sonlarına doğru gelinmesiyle birlikte başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan vatandaşlar kar yağışının ne zaman etkili olacağını merak ediyor. Peki, Yılbaşında kar yağacak mı 2023? 31 Aralık'ta yılbaşı gecesi kar yağacak mı, kar yağışı olacak mı?

Yılbaşında kar yağacak mı 2023? Aralık ayının sonlarına doğru gelinmesiyle birlikte başta İstanbul olmak üzere Türkiye'nin çeşitli illerinde yaşayan vatandaşlar kar yağışının ne zaman etkili olacağını merak ediyor. Peki, Yılbaşında kar yağacak mı 2023? 31 Aralık'ta yılbaşı gecesi kar yağacak mı, kar yağışı olacak mı? İşte detaylar...

YILBAŞINDA KAR YAĞACAK MI?

İstanbul'da vatandaşların merakla beklediği kar yağışı için geri sayım başladı. Meteorolojik kaynaklara göre önümüzdeki hafta sıcaklıkların aniden 12 derece düşmesi beklenirken, kar yağışının muhtemelen aralık sonu ya da ocak başı etkili olması bekleniyor.

MARMARA'DA KUVVETLİ RÜZGAR VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bugün Türkiye`nin, kuzeybatı kesimlerinden başlayarak Karadeniz üzerinden gelen soğuk havanın etkisine gireceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bugün ve yarın Marmara ve Ege`nin batısında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde eseceği öngörülüyor.

Soğuk havayla birlikte Marmara`nın doğusunun yüksek kesimleri, Karadeniz`in iç ve yüksek kesimleri, İç Anadolu`nun güney ve doğusu ile Akdeniz`in yüksek kesimlerinde yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışları bekleniyor.

HAVA SICAKLIKLARI ANİDEN DÜŞECEK

Kar yağışının yarın Konya ve Karaman çevreleri ile Antalya`nın doğusunun yükseklerinde kuvvetli olması beklendiğinden başta Konya-Antalya karayolu olmak üzere ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması isteniyor.

Hava sıcaklığının kuzey, iç ve batı kesimlerde 6-12 derece azalarak mevsim normallerinin altına inmesi, çarşamba günü kuzeybatı kesimlerden başlayarak tekrar artması bekleniyor.

FIRTINA BEKLENİYOR

Aynı zamanda, bugün ve yarın Marmara ve Ege`nin batısında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege kıyılarında kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına bekleniyor.

ORHAN ŞEN DE KONUŞTU

Hava tahmin uzmanı Orhan Şen de konuyla ilgili şunları söyledi: "Kış havasına girdi Türkiye, Aralık'ın 20'sinden itibaren kış havası başladı. İstanbul çok soğuk şu anda. Soğuk olmasının nedenlerinden bir tanesi de nem fazla olduğu için. Sıcaklık 9 derece olmasına rağmen çok daha düşük hissediyoruz. Çünkü biraz da poyraz var. Poyraz sıcaklığı daha düşük hissettirir neredeyse biz burada 4-5 derecelik bir sıcaklık hissediyoruz."