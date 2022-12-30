Vatandaşlar tarafından ülke genelinde Yılbaşında hava nasıl olacak? Merak ediliyor. Yılbaşında Kar yağacak mı? Sorusu da konuya ilişkin en çok merak edilenler ve araştırılan sorular arasında yerini alıyor. Peki, Yılbaşında hava nasıl olacak? Yılbaşında Kar yağacak mı? 31 Aralık - 1 Ocak Hava durumu!

Yılbaşında hava nasıl olacak? Sorusu, yılbaşı yaklaşırken hava sıcaklıklarının düşmesi ile sık sık arama motorları üzerinde araştırılıyor. Yılbaşında Kar yağacak mı? 31 Aralık - 1 Ocak Hava durumu, gündemde yer alıyor ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından sağlanılan veriler araştırılıyor. Peki, Yılbaşında hava nasıl olacak? Yılbaşında Kar yağacak mı? 31 Aralık - 1 Ocak Hava durumu!

YILBAŞINDA HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde tahmin edilen hava hadiseleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Buna göre ülke genelinde birçok ilde pus hakim olması öngörülüyor. Henüz yapılan açıklamalar arasında kar yağacağına dair bir bilgilendirme bulunmuyor.

31 ARALIK CUMARTESİ HAVA DURUMU

1 OCAK PAZAR HAVA DURUMU