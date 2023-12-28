Yılbaşında hastaneler açık mı, 1 Ocak Pazartesi hastaneler çalışıyor mu?

Yılbaşı heyecanı için geri sayım sürüyor. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı kutlanıyor. 1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil Ancak hastanelerle ilgili kafa karışıklığı sürüyor. Peki, Hastaneler yıl başında çalışıyor mu? Hastaneler kaça kadar açık? Yılbaşında hastaneler çalışıyor mu? 1 Ocak'ta hastaneler yarım gün mü çalışıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

YILBAŞI HASTANELER AÇIK MI?

1 Ocak Pazartesi günü bazı kurumlar kapalı olacak. Ancak hastanelerin acil bölümleri hasta kabulüne devam edecek.

1 Ocak Pazartesi günü resmi tatil dolayısıyla eczaneler kapalı olacak. Ancak nöbetçi eczaneler hizmet vermeye devam edecek.