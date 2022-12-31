Yılbaşı akşamı nedeniyle normal günlerinde yayınlanmakta olan birçok dizinin yayınlanıp, yayınlanmayacağı ve Yılbaşında hangi kanalda ne var? Bugün Gönül Dağı yayınlanacak mı? soruları merak ediliyor Peki, Yılbaşında hangi kanalda ne var? Bugün hangi programlar var? Bu akşam hangi programlar var, hangi kanalda?

Yılbaşında hangi kanalda ne var? Sorusu, yılbaşı günü televizyon yayın akışında Gönül Dağı'in yer alıp, almadığını merak eden izleyicilerin gündeminde yer alıyor ve Bugün Gönül Dağı yayınlanacak mı? Bu akşam hangi diziler var, hangi kanalda? Soruları ile birlikte 31 Aralık tarihinde araştırılıyor. Peki, Yılbaşında hangi kanalda ne var? Bugün hangi programlar var? Bu akşam hangi programlar var, hangi kanalda?

YILBAŞINDA HANGİ KANALDA NE VAR?

Yılbaşı programı olarak televizyon kanallarında birçok yılbaşı programı yer alacak. Programlar saat 20:00'da izleyicileri ile birlikte farklı kanallarda buluşacak.

31 ARALIK TV YAYIN AKIŞI

Yılbaşı gecesi televizyon kanallarında yayınlanacak olan diziler aşağıda yer almaktadır. Buna göre bazı kanallarda yılbaşı programları yer alırken, bazı kanallarda ise diziler yer almaya devam ediyor.

KANAL D: Şarkılar Bizi Söyler

STAR TV: İbo Show Yılbaşı

FOX TV: Benden Ne Olur

SHOW TV : Güldür Güldür Show Yılbaşı

ATV: Kim Milyoner Olmak İster

TRT 1: Gönül Dağı

TV 8: O Ses Türkiye 2023