Yılbaşında bankalar açık mı, 31 Aralık Cumartesi bankalar çalışıyor mu?

Yılbaşı heyecanı için geri sayım sürüyor. 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yılbaşı kutlanıyor. 1 Ocak Cumartesi günü resmi tatil Ancak bankalarla ilgili kafa karışıklığı sürüyor. Peki, Bankalar yıl başında çalışıyor mu? Bankalar kaça kadar açık? 31 Aralıkta bankalar çalışıyor mu? 1 Ocak Cumartesi havale/EFT yapılır mı? 1 Ocak ta banklar yarım gün mü çalışıyor? İşte konu hakkında tüm merak edilenler....

Yeni yıla sayılı saatler kala vatandaşlar tarafından Banka çalışma saatleri merak ediliyor. Peki Bankalar yıl başında çalışıyor mu? Bankalar kaça kadar açık? 31 Aralık Cumartesi bankalar çalışıyor mu? 31 Ocak Cumartesi havale/EFT yapılır mı? Detaylar haberimizde...

31 ARALIKCUMARTESİ BANKALAR AÇIK MI?

31 Aralık'ta bankalar açık olacak. 31 Aralık Perşembe günü resmi tatil değil, resmi kurum ve kuruluşlar bu tarihte çalışmaya devam edecekler.

Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul edilmektedir. Yılbaşı tatilinin bir önceki gün olarak bilinen 31 Aralık tarihi ise bu kanuna göre yarım gün ya da resmi tatil olarak nitelendirilmemiştir.

31 ARALIK CUMARTESİ HAVALE/EFT YAPILIR MI?

31 Aralık Cumartesi günü havale ve EFT yapılabilir. Havale işlemleriniz gün boyu yapılabildiği gibi EFT talimatınız 09.00 - 17.00 saatleri arasında yapılacaktır. 17.00 sonrasına kalan EFT işlemleriniz 2 Ocak Pazartesi günü hesaba geçecektir.