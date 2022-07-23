Kayseri'de Femaş Metal Sanayii İşçileriyle Buluşma programına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretle ilgili umut veren açıklamalarda bulundu. Ardından yılbaşında asgari ücrete zam var mı ve asgari ücret ne kadar olacak soruları gündeme geliyor. Yılbaşında asgari ücrete zam var mı? Asgari ücret ne kadar olacak? Detaylar haberimizdedir…

YILBAŞINDA ASGARİ ÜCRETE ZAM VAR MI?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri'de metal işçilerine seslendi. Küresel ekonomik krizden Türkiye'nin de etkilendiğini söyleyen Erdoğan, "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" dedi. Asgari ücret konusunda da açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Enflasyonun üzerinde artışlar yaptık. Gelişmeleri göz önünde tutarak memur ve emekli maaşlarıyla birlikte asgari ücreti yeniden düzenledik. Asgari ücreti net 5 bin 500 olarak düzenledik. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bunun için insanlarımızdan sabır bekliyorum. Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELECEK Mİ?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Vatandaşımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz" ifadesinden sonra asgari ücret konusunda da açıklamalarda bulundu. Ardından Erdoğan şu ifadeleri kullandı:Yılbaşında inşallah bu tabloyu yine değerlendirecek gerekeni yine yapacağız. Vatandaşımızdan sabır bekliyorum" dedi.

Asgari ücret brüt 5004 TL. Bu tutardan 700.56 TL SGK primi işçi payı, 50.04 TL de işsizlik sigortası primi işçi payı olmak üzere toplam 750.60 TL kesiliyor. İşveren ayrıca 775.62 TL SGK primi, 100.08 TL işsizlik sigortası primi olmak üzere 875.70 TL prim ödüyor. Böylece asgari ücretin işverene maliyeti 5.879.70 TL'ye ulaşıyor.

Brüt asgari ücrete yüzde 20 oranında zam yapıldığında asgari ücret brüt 6004.80 TL, net 5104.08 TL'ye çıkacak.

Yüzde 25 artışla asgari ücret brüt 6.255 TL, net 5316.75 TL;

Yüzde 30 artışla brüt 6505.40 TL, net 5529.42 TL;

Yüzde 35 artışla da brüt 6755.40 TL, net 5742.09 TL'ye yükseldi.